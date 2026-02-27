Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Десант Европы завершил подготовку к возможной миссии в Украине

Десант Европы завершил подготовку к возможной миссии в Украине

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 10:52
Великобритания и Франция завершили подготовку десанта для возможной миссии в Украине
Французские солдаты участвуют в военных учениях "Орион". Фото: Reuters

После подписания мирного соглашения с Россией Европа может направить свои войска в Украину. Великобритания и Франция уже завершили подготовку десанта для возможной миротворческой миссии.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Что известно о подготовке десанта для отправки в Украину

Во вторник, 24 февраля состоялись завершающие учения по подготовке десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО. Обучение проводили в провинции Бретани. Подготовка стала одной из частей учений "Орион", которые будут продолжаться до 3 марта.

Как отметили в The Telegraph, в учениях приняли участие более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Британии. Они провели имитацию рейда вместе с военными из 11-й парашютно-десантной бригады Франции.

Учения десанта провели на фоне заявлений премьер-министра Британии Кира Стармера. Он за несколько недель до этого заявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы в Украине. Военных отправят после достижения соглашения о мире между Киевом и Москвой.

Пока нет информации о том, какие именно подразделения могут быть отправлены в Украину. При этом в The Telegraph отмечают, что военные 16-й воздушно-десантной бригады Британии входят в число британских сил высокой готовности. Они могут развернуть свои силы в кратчайшие сроки.

Что известно об учениях "Орион"

Участие в учениях "Орион" принимают около 2 тысяч военных из Британии и Франции. Эта подготовка — испытательная миссия, которая предусматривает поддержку союзника по НАТО в борьбе с повстанческим движением и угрозой вторжения.

Учения начались 24 февраля и продлятся девять дней. Военные отрабатывают отражение условных атак врага и нападения на противника. Завершатся учения 3 марта.

Отправка войск в Украину

Ранее советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, какие страны готовы отправить свои войска в Украину. По его словам, речь идет о Британии, Франции, Германии и Турции.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев работает с международными партнерами, чтобы разместить в Украине войска "Коалиции желающих". Это произойдет после завершения войны.

Франция военные учения военные Великобритания война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации