Великобритания и Франция завершили подготовку десанта для возможной миссии в Украине

После подписания мирного соглашения с Россией Европа может направить свои войска в Украину. Великобритания и Франция уже завершили подготовку десанта для возможной миротворческой миссии.

Что известно о подготовке десанта для отправки в Украину

Во вторник, 24 февраля состоялись завершающие учения по подготовке десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО. Обучение проводили в провинции Бретани. Подготовка стала одной из частей учений "Орион", которые будут продолжаться до 3 марта.

Как отметили в The Telegraph, в учениях приняли участие более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Британии. Они провели имитацию рейда вместе с военными из 11-й парашютно-десантной бригады Франции.

Учения десанта провели на фоне заявлений премьер-министра Британии Кира Стармера. Он за несколько недель до этого заявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы в Украине. Военных отправят после достижения соглашения о мире между Киевом и Москвой.

Пока нет информации о том, какие именно подразделения могут быть отправлены в Украину. При этом в The Telegraph отмечают, что военные 16-й воздушно-десантной бригады Британии входят в число британских сил высокой готовности. Они могут развернуть свои силы в кратчайшие сроки.

Что известно об учениях "Орион"

Участие в учениях "Орион" принимают около 2 тысяч военных из Британии и Франции. Эта подготовка — испытательная миссия, которая предусматривает поддержку союзника по НАТО в борьбе с повстанческим движением и угрозой вторжения.

Учения начались 24 февраля и продлятся девять дней. Военные отрабатывают отражение условных атак врага и нападения на противника. Завершатся учения 3 марта.

Отправка войск в Украину

Ранее советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, какие страны готовы отправить свои войска в Украину. По его словам, речь идет о Британии, Франции, Германии и Турции.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев работает с международными партнерами, чтобы разместить в Украине войска "Коалиции желающих". Это произойдет после завершения войны.