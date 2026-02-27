Британія та Франція готують десант для можливої відправки в Україну — подробиці

Французькі солдати беруть участь у військових навчаннях "Оріон". Фото: Reuters

Європа готує свої війська до можливої миротворчої місії в Україні. Зокрема, десантники з Британії та Франції вже завершили останні приготування. Їх можуть направити в нашу країну після укладання мирної угоди з Росією.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на The Telegraph.

Що відомо про підготовку десанту для відправки в Україну

У вівторок, 24 лютого відбулися завершальні навчання з підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Вишкіл проводили у провінції Бретані. Підготовка стала однією з частин навчань "Оріон", які будуть тривати до 3 березня.

Як зазначили в The Telegraph, в навчаннях взяли участь понад 600 солдатів із 16-ї повітряно-десантної бригади Британії. Вони провели імітацію рейду разом зі військовими із 11-ї парашутно-десантної бригади Франції.

Навчання десанту провели на тлі заяв прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Він за кілька тижнів до цього заявив, що Великобританія і Франція очолять миротворчі сили в Україні. Військових відправлять після досягнення угоди про мир між Києвом і Москвою.

Наразі немає інформації про те, які саме підрозділи можуть бути відправлені в Україну. При цьому в The Telegraph наголошують, що військові 16-ї повітряно-десантної бригади Британії входять до числа британських сил високої готовності. Вони можуть розгорнути свої сили в найкоротші терміни.

Що відомо про навчання "Оріон"

Участь у навчаннях "Оріон" беруть близько 2 тисяч військових з Британії та Франції. Цей вишкіл — випробувальна місія, яка передбачає підтримку союзника по НАТО в боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення.

Навчання розпочалися 24 лютого та триватимуть дев'ять днів. Військові відпрацьовують відбивання умовних атак ворога та напади на противника. Завершаться навчання 3 березня.

Відправка військ в Україну

Раніше радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, які країни готові відправити свої війська в Україну. За його словами, йдеться про Британію, Францію, Німеччину та Туреччину.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ працює з міжнародними партнерами, аби розмістити в Україні війська "Коаліції охочих". Це відбудеться після завершення війни.