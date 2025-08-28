Видео
Главная Армия Депутат объяснила, зачем РФ обстреливает железную дорогу

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:58
РФ обстреляла поезд УЗ — зачем оккупанты бьют по железной дороге
Последствия обстрела поезда. Фото: РБК-Украина

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Обстрелы железной дороги могут быть частью эмоционально-психологического давления на украинцев.

Об этом сообщила внефракционный народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE 28 августа.

Читайте также:

Зачем РФ обстреливает железную дорогу Украины

Савчук предположила: все, что вызывает задержки, хаос и дезориентацию, подрывает силу людей. Таким образом оккупанты пытаются посеять панику и оказывать эмоционально-психологическое давление.

"Для человека важно (особенно для социальных слоев населения) вовремя добраться до какой-то точки. Для тех, кто передвигается "Интерсити", — это быстрый способ проезда, преодоления определенных маршрутов.[...] Если мы задерживаем рейс, если у людей слетают какие-то их планы, как они дальше должны передвигаться — все это порождает у человека усталость, истощение, обессиленность, и этого на самом деле враг тоже добивается", — пояснила депутат.

Напомним, ночью 28 августа под обстрел РФ попал парк скоростных поездов Укрзализныци "Интерсити+". В компании предупредили об изменении движения поездов и значительных задержках, однако рейсы не отменят.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине более 600 целей. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, но больше всего разрушений и жертв в Киеве.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
