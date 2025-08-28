Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Депутатка пояснила, навіщо РФ обстрілює залізницю

Депутатка пояснила, навіщо РФ обстрілює залізницю

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 12:58
РФ обстріляла поїзд УЗ — навіщо окупанти б'ють по залізниці
Наслідки обстрілу поїзда. Фото: РБК-Україна

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали удару по залізничній інфраструктурі. Обстріли залізниці можуть бути частиною емоційно-психологічного тиску на українців.

Про це повідомила позафракційна народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE 28 серпня.

Реклама
Читайте також:

Навіщо РФ обстрілює залізницю України 

Савчук припустила: все, що викликає затримки, хаос та дезорієнтацію, підриває силу людей. Таким чином окупанти намагаються посіяти паніку та чинити емоційно-психологічний тиск. 

"Для людини важливо (особливо для соціальних верств населення) вчасно добратися до якоїсь точки. Для тих, хто пересувається "Інтерсіті", — це швидкий спосіб доїзду, подолання певних маршрутів.[…] Якщо ми затримуємо рейс, якщо в людей злітають якісь їхні плани, як вони далі мають пересуватися, — все це породжує в людини втому, виснаженість, знесиленість, і цього насправді ворог теж добивається", — пояснила депутатка.

Нагадаємо, вночі 28 серпня під обстріл РФ потрапив парк швидкісних поїздів Укрзалізниці "Інтерсіті+". У компанії попередили про зміну руху поїздів та значні затримки, проте рейси не скасують.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 600 цілей. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, але найбільше руйнувань та жертв у Києві

Укрзалізниця поїзди обстріли народні депутати війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації