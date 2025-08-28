РФ обстріляла поїзд УЗ — навіщо окупанти б'ють по залізниці

Наслідки обстрілу поїзда. Фото: РБК-Україна

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали удару по залізничній інфраструктурі. Обстріли залізниці можуть бути частиною емоційно-психологічного тиску на українців.

Про це повідомила позафракційна народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE 28 серпня.

Савчук припустила: все, що викликає затримки, хаос та дезорієнтацію, підриває силу людей. Таким чином окупанти намагаються посіяти паніку та чинити емоційно-психологічний тиск.

"Для людини важливо (особливо для соціальних верств населення) вчасно добратися до якоїсь точки. Для тих, хто пересувається "Інтерсіті", — це швидкий спосіб доїзду, подолання певних маршрутів.[…] Якщо ми затримуємо рейс, якщо в людей злітають якісь їхні плани, як вони далі мають пересуватися, — все це породжує в людини втому, виснаженість, знесиленість, і цього насправді ворог теж добивається", — пояснила депутатка.

Нагадаємо, вночі 28 серпня під обстріл РФ потрапив парк швидкісних поїздів Укрзалізниці "Інтерсіті+". У компанії попередили про зміну руху поїздів та значні затримки, проте рейси не скасують.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 600 цілей. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, але найбільше руйнувань та жертв у Києві.