День украинского добровольца 14 марта — история праздника

Украинские военные. Фото: УНИАН

В Украине 14 марта отмечают День украинского добровольца. Это особая дата в нашей истории, ведь мы отдаем дань уважения тем, кто первым стал на защиту нашей Родины.

Что известно об этом дне — читайте в материале Новини.LIVE.

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День украинского добровольца как праздник был установлен постановлением Верховной Рады в 2017 году. Цель этого — почтить мужество и героизм добровольцев, которые первыми стали на защиту Украины от агрессии РФ в 2014 году.

Дата 14 марта выбрана не случайно, ведь в этот день 11 лет назад первые 500 бойцов-добровольцев с Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах для формирования первого добровольческого батальона. Поэтому, этот день стал символом начала добровольческого движения в Украине.

Украинские военные. Фото: Армия Inform

Сейчас украинские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Вооруженных сил, Нацгвардии, территориальной обороны и добровольческих батальонов.

Как отмечают этот день в Украине

В День украинского добровольца по всей стране проводят торжественные мероприятия, возлагают цветы к мемориалам погибших добровольцев. Кроме того, награждают военных, волонтеров и всех, кто присоединился к добровольческому движению.

Также в этот день проводят встречи с ветеранами, тематические выставки или показы фильмов, образовательные мероприятия в школах и вузах.

Напомним, ранее мы писали, как поздравить родных и знакомых в День украинского добровольца.