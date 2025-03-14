День українського добровольця 14 березня — історія свята

Українські військові. Фото: УНІАН

В Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Це особлива дата в нашій історії, адже ми віддаємо шану тим, хто першим став на захист нашої Батьківщини.

Що відомо про цей день — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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День українського добровольця як свято було встановлене постановою Верховної Ради у 2017 році. Мета цього — вшанувати мужність та героїзм добровольців, які першими стали на захист України від агресії РФ у 2014 році.

Дата 14 березня обрана не випадково, адже у цей день 11 років тому перші 500 бійців-добровольців з Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях для формування першого добровольчого батальйону. Тому, цей день став символом початку добровольчого руху в Україні.

Українські військові. Фото: Армія Inform

Зараз українські добровольці продовжують боронити Україну у складу Збройних сил, Нацгвардії, територіальної оборони та добровольчих батальйонів.

Як відзначають цей день в Україні

У День українського добровольця по всій країні проводять урочисті заходи, покладають квіти до меморіалів загиблих добровольців. Крім того, нагороджують військових, волонтерів та всіх, хто долучився до добровольчого руху.

Також у цей день проводять зустрічі з ветеранами, тематичні виставки чи покази фільмів, освітні заходи у школах та ВНЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, як привітати рідних та знайомих у День українського добровольця.