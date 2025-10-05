День ТрО — Залужный по случаю праздника обратился к воинам
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный обратился к воинам территориальной обороны по случаю профессионального праздника. Он поблагодарил их.
Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в воскресенье, 5 октября.
Обращение Залужного к воинам ТрО
Залужный отметил, что трудно представить, как бы все было, если бы не Титаны с ТрО.
По его словам, со всей осторожностью к профессиональным праздникам, именно их он будет вспоминать всегда.
"Спасибо Вам, что пришли. Спасибо, что научили воевать голыми руками и без брони. Спасибо, что объединились и стали частью большой семьи. С праздником Вас, Титаны", — добавил Залужный.
Напомним, в Киеве установили памятный знак, который посвящен воинам территориальной обороны.
Кроме того, по случаю праздника украинский лидер Владимир Зеленский наградил бойцов.
