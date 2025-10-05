Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный обратился к воинам территориальной обороны по случаю профессионального праздника. Он поблагодарил их.

Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в воскресенье, 5 октября.

Реклама

Читайте также:

Обращение Залужного к воинам ТрО

Залужный отметил, что трудно представить, как бы все было, если бы не Титаны с ТрО.

Воины территориальной обороны. Фото: 110 обр ТрО

По его словам, со всей осторожностью к профессиональным праздникам, именно их он будет вспоминать всегда.

"Спасибо Вам, что пришли. Спасибо, что научили воевать голыми руками и без брони. Спасибо, что объединились и стали частью большой семьи. С праздником Вас, Титаны", — добавил Залужный.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве установили памятный знак, который посвящен воинам территориальной обороны.

Кроме того, по случаю праздника украинский лидер Владимир Зеленский наградил бойцов.