Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія День ТрО — Залужний з нагоди свята звернувся до воїнів

День ТрО — Залужний з нагоди свята звернувся до воїнів

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 22:14
Залужний звернувся до воїнів територіальної оборони
Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до воїнів територіальної оборони з нагоди професійного свято. Він подякував їм.

Про це Валерій Залужний написав у Telegram у неділю, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Звернення Залужного до воїнів ТрО

Залужний зауважив, що важко уявити, як би все було, якби не Титани з ТрО.

Територіальна оборона
Воїни територіальної оборони. Фото: 110 обр ТрО

За його словами, з усією обережністю до професійних свят, саме їх він буде згадувати завжди.

"Дякую Вам, що прийшли. Дякую, що навчили воювати голими руками та без броні. Дякую, що обʼєдналися та стали частиною великої сімʼї. Зі святом Вас, Титани", — додав Залужний.

null
Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві встановили памʼятний знак, який присвячений воїнам територіальної оборони.

Крім того, з нагоди свята український лідер Володимир Зеленський нагородив бійців.

війна Україна Валерій Залужний територіальна оборона ТРО свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації