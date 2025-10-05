Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до воїнів територіальної оборони з нагоди професійного свято. Він подякував їм.

Про це Валерій Залужний написав у Telegram у неділю, 5 жовтня.

Звернення Залужного до воїнів ТрО

Залужний зауважив, що важко уявити, як би все було, якби не Титани з ТрО.

Воїни територіальної оборони. Фото: 110 обр ТрО

За його словами, з усією обережністю до професійних свят, саме їх він буде згадувати завжди.

"Дякую Вам, що прийшли. Дякую, що навчили воювати голими руками та без броні. Дякую, що обʼєдналися та стали частиною великої сімʼї. Зі святом Вас, Титани", — додав Залужний.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві встановили памʼятний знак, який присвячений воїнам територіальної оборони.

Крім того, з нагоди свята український лідер Володимир Зеленський нагородив бійців.