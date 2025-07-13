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Главная Армия День памяти погибших в плену — "Азов" выступил с предложением

День памяти погибших в плену — "Азов" выступил с предложением

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 23:05
Азов призывает установить День памяти казненных в плену
Военные в плену РФ. Фото: acmc.ua

В бригаде "Азов" призвали установить 28 июля Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену РФ. Именно в этот день, три года назад, россияне совершили массовую казнь украинских военнопленных в Еленовке.

Об этом написал заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Святослав Паламар в воскресенье, 13 июля, в Facebook.

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"28 июля должен стать Днем памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену", — отметил украинский военный.

А также добавил, что Украина сделала много, чтобы почтить память погибших героев. Однако, по его словам, есть одна категория, которая до сих пор остается без внимания — это военнопленные. Те, кто погиб в плену. Те, кого замучили в российских тюрьмах.

"Мы должны зафиксировать в национальной памяти уважение к этим людям. Должны установить символический фундамент, знаковую дату — 28 июля. В этот день мы должны напоминать миру о жестокости, бесчеловечном поведении нашего врага — России. Врага, который пренебрегает правилами ведения войны и международным правом", — подчеркнул Паламар.

Также командир напомнил, что именно 28 июля, три года назад, Россия совершила одно из самых циничных военных преступлений — массовую казнь украинских военнопленных в Еленовке. Тогда по меньшей мере 53 защитника Украины были убиты в колонии №120 после того, как выполнили приказ и сложили оружие, надеясь на соблюдение международного права под наблюдением международных организаций. Большинство из них — защитники Мариуполя, в том числе бойцы "Азова", которые прошли ад "Азовстали".

Военный привел последние данные ООН, согласно которым, более 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену.

"Я обращаюсь к Президенту Украины и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля как День памяти замученных украинских военнопленных. Это — наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами и государство не имеет права их забыть", — подытожил Святослав Паламар.

Полон
Скриншот сообщения военного/Facebook

Напомним, что недавно нацгвардеец Александр, который выполнял боевую задачу по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, рассказал о пытках в плену РФ.

В пятницу, 4 июля, Президент Зеленский сообщил об очередном возвращении украинских граждан из российского плена.

пленные бригада "Азов" война в Украине пытки обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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