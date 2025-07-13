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Головна Армія День пам’яті загиблих у полоні — "Азов" виступив з пропозицією

День пам’яті загиблих у полоні — "Азов" виступив з пропозицією

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 23:05
Азов закликає встановити День памʼяті страчених у полоні
Військові у полоні РФ. Фото: acmc.ua

У бригаді "Азов" закликали встановити 28 липня Днем вшанування памʼяті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні РФ. Саме цього дня, три роки тому, росіяни вчинили масову страту українських військовополонених в Оленівці.

Про це написав заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар у неділю, 13 липня, у Facebook.

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"28 липня має стати Днем вшанування памʼяті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні", — зазначив український військовий.

А також додав, що Україна зробила багато, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв. Однак, за його словами, є одна категорія, яка досі залишається поза увагою — це військовополонені. Ті, хто загинув у полоні. Ті, кого закатували у російських тюрмах.

"Ми маємо зафіксувати в національній пам’яті шану до цих людей. Маємо встановити символічний фундамент, знакову дату — 28 липня. В цей день ми маємо нагадувати світу про жорстокість, нелюдську поведінку нашого ворога — Росії. Ворога, який нехтує правилами ведення війни та міжнародним правом", — наголосив Паламар.

Також командир нагадав, що саме 28 липня, три роки тому, Росія вчинила один із найцинічніших воєнних злочинів — масову страту українських військовополонених в Оленівці. Тоді щонайменше 53 захисники України були вбиті в колонії №120 після того, як виконали наказ і склали зброю, сподіваючись на дотримання міжнародного права під наглядом міжнародних організацій. Більшість із них — оборонці Маріуполя, зокрема бійці "Азову", які пройшли пекло "Азовсталі".

Військовий навів останні дані ООН, згідно з якими, понад 90% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

"Я звертаюсь до Президента України та Верховної Ради з проханням встановити 28 липня як День пам’яті закатованих українських військовополонених. Це — наш моральний обов’язок. Це визнання того, що навіть у неволі наші люди залишались воїнами й держава не має права їх забути", — підсумував Святослав Паламар.

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Скриншот повідомлення військового/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно нацгвардієць Олександр, який виконував бойове завдання щодо охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, розповів про тортури у полоні РФ.

У п'ятницю, 4 липня, Президент Зеленський повідомив про чергове повернення українських громадян із російського полону.

полонені бригада "Азов" війна в Україні катування обмін полоненими
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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