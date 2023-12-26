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День мертвых — экс-командир полка "Азов" Жорин показал, как 3-я ОШБр чествует павших бойцов

26 декабря 2023 17:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
День мертвых — экс-командир полка "Азов" Жорин показал, как 3-я ОШБр чествует павших бойцов
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады чтят память погибших. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады почтили память павших собратьев, погибших, защищая Украину от российской армии. Свою традицию военные окрестили "Днем мертвых".

Эпическое видео показал экс-командир полка "Азов", майор Максим Жорин.

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Чествование Дня мертвых

"Наша традиция чествования павших. Особый день, когда мы вспоминаем воинов, уже обретших вечную жизнь в бою", — рассказывает Жорин.

Офицер также добавил, что нет такого дня, "когда мы не вспоминали бы наших погибших братьев".

О своей армейской традиции рассказали и сами военнослужащие. Говорят: вопреки потерям в войне, самое главное — не сломаться.

"В их честь мы зажигаем факелы и вспоминаем каждого воина, с которым бок о бок имели честь сражаться за независимость нашего государства", — написали бойцы в описании под видео.

Напомним, что ранее Максим Жорин объяснил, почему дети политической элиты должны идти в армию. По его мнению, в мобилизации обязательным должен быть вопрос справедливости. Также недавно офицер высказался об увольнении министра по делам ветеранов.

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