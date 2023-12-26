Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow День мертвих — екскомандир полку "Азов" Жорін показав, як 3-тя ОШБр вшановує полеглих бійців arrow

День мертвих — екскомандир полку "Азов" Жорін показав, як 3-тя ОШБр вшановує полеглих бійців

26 грудня 2023 17:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
День мертвих — екскомандир полку "Азов" Жорін показав, як 3-тя ОШБр вшановує полеглих бійців
Бійці Третьої окремої штурмової бригади вшановують пам'ять загиблих. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади вшанували пам'ять полеглих побратимів, які загинули, боронячи Україну від російської армії. Свою традицію військові охрестили "Днем мертвих". 

Епічне відео показав екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін.

Читайте також:

Вшанування Дня мертвих

"Наша традиція вшанування полеглих. Особливий день, коли ми згадуємо воїнів, які вже здобули вічне життя в бою", — розповідає Жорін. 

Офіцер також додав, що немає такого дня, "коли ми б не згадували наших загиблих братів". 

Про свою армійську традицію розповіли й самі військовослужбовці. Кажуть: попри втрати у війні, найголовніше — не зламатися. 

"На їхню честь ми запалюємо смолоскипи та згадуємо кожного воїна, з яким пліч-о-пліч мали честь битись за незалежність нашої держави", — написали бійці в описі під відео.

Нагадаємо, що раніше Максим Жорін пояснив, чому діти політичної еліти повинні іти до війська. На його думку, в мобілізації обов'язковим має бути питання справедливості. Також не так давно офіцер висловився про звільнення міністра у справах ветеранів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі