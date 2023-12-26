День мертвих — екскомандир полку "Азов" Жорін показав, як 3-тя ОШБр вшановує полеглих бійців

Бійці Третьої окремої штурмової бригади вшановують пам'ять загиблих. Фото: скриншот

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади вшанували пам'ять полеглих побратимів, які загинули, боронячи Україну від російської армії. Свою традицію військові охрестили "Днем мертвих".

Епічне відео показав екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін.

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Вшанування Дня мертвих

"Наша традиція вшанування полеглих. Особливий день, коли ми згадуємо воїнів, які вже здобули вічне життя в бою", — розповідає Жорін.

Офіцер також додав, що немає такого дня, "коли ми б не згадували наших загиблих братів".

Про свою армійську традицію розповіли й самі військовослужбовці. Кажуть: попри втрати у війні, найголовніше — не зламатися.

"На їхню честь ми запалюємо смолоскипи та згадуємо кожного воїна, з яким пліч-о-пліч мали честь битись за незалежність нашої держави", — написали бійці в описі під відео.

Нагадаємо, що раніше Максим Жорін пояснив, чому діти політичної еліти повинні іти до війська. На його думку, в мобілізації обов'язковим має бути питання справедливості. Також не так давно офіцер висловився про звільнення міністра у справах ветеранів.