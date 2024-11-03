День инженерных войск Украины — поздравления от Рустема Умерова

День инженерных войск — Умеров поздравил причастных
В Украине в воскресенье, 3 ноября, отмечают День инженерных войск. Министр обороны Рустем Умеров уже поздравил причастных.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
День инженерных войск Украины
"Поздравляю военных инженеров с профессиональным праздником! Ежедневно на вас возложены чрезвычайно важные задачи, которые являются основой для успешного наступления и обороны", — подчеркнул Умеров.
По его словам, именно благодаря им проводится инженерная разведка врага и местности, а также возводятся надежные укрепления, мосты и переправы. Министр отметил, что инженерные войска прокладывают безопасные пути через минные поля, устраняют препятствия, расчищают завалы, обеспечивая подготовку плацдармов для действий Сил обороны.
Умеров поблагодарил их за отвагу, преданность и ежедневную службу в самых сложных условиях.
"Вечная память тем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость", — добавил он.
Напомним, Умеров сообщил о новых обновлениях в приложении "Армия+", которые включают пять новых рапортов.
Также Умеров отметил, что Украина продолжает цифровизацию оборонного сектора, стремясь сделать процесс призыва в армию более справедливым и эффективным. Кабинет Министров принял важные изменения для усиления военного учета и контроля соблюдения законодательства.
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