День инженерных войск Украины — поздравления от Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

В Украине в воскресенье, 3 ноября, отмечают День инженерных войск. Министр обороны Рустем Умеров уже поздравил причастных.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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День инженерных войск Украины

"Поздравляю военных инженеров с профессиональным праздником! Ежедневно на вас возложены чрезвычайно важные задачи, которые являются основой для успешного наступления и обороны", — подчеркнул Умеров.

По его словам, именно благодаря им проводится инженерная разведка врага и местности, а также возводятся надежные укрепления, мосты и переправы. Министр отметил, что инженерные войска прокладывают безопасные пути через минные поля, устраняют препятствия, расчищают завалы, обеспечивая подготовку плацдармов для действий Сил обороны.

Умеров поблагодарил их за отвагу, преданность и ежедневную службу в самых сложных условиях.

"Вечная память тем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость", — добавил он.

Напомним, Умеров сообщил о новых обновлениях в приложении "Армия+", которые включают пять новых рапортов.

Также Умеров отметил, что Украина продолжает цифровизацию оборонного сектора, стремясь сделать процесс призыва в армию более справедливым и эффективным. Кабинет Министров принял важные изменения для усиления военного учета и контроля соблюдения законодательства.