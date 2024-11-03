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День інженерних військ — Умєров привітав причетних

3 листопада 2024 08:18
Аркадій Пастула - Редактор
День інженерних військ України — привітання від Рустема Умєрова
Міністр оборони України Рустем Умєрові. Фото: t.me/umerov_mo
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні у неділю, 3 листопада, відзначають День інженерних військ. Міністр оборони Рустем Умєров вже привітав причетних.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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"Вітаю військових інженерів з професійним святом! Щодня на вас покладено надзвичайно важливі завдання, які є основою для успішного наступу та оборони", — наголосив Умєров.

За його словами, саме завдяки їм проводиться інженерна розвідка ворога та місцевості, а також зводяться надійні укріплення, мости та переправи. Міністр зазначив, що інженерні війська прокладають безпечні шляхи через мінні поля, усувають перешкоди, розчищають завали, забезпечуючи підготовку плацдармів для дій Сил оборони.

Умєров подякував їм за відвагу, відданість та щоденну службу в найскладніших умовах. 

"Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за нашу свободу та незалежність", — додав він.

Нагадаємо, Умєров повідомив про нові оновлення в додатку "Армія+", які включають п'ять нових рапортів.

Також Умєров зазначив, що Україна продовжує цифровізацію оборонного сектору, прагнучи зробити процес призову в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет Міністрів ухвалив важливі зміни для посилення військового обліку та контролю за дотриманням законодавства.

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