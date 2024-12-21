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Дефицит кадров в ВСУ — Генштаб отправляет бойцов из ПВО в пехоту

21 декабря 2024 14:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Генштаб отправляет в пехоту войска из сил ПВО
Военные учения. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации из-за острой нехватки личного состава на передовой. По словам украинских офицеров, ситуация усугубляется низким уровнем подготовки и демотивацией новобранцев, а также сложными политическими и демографическими условиями. Между тем, некоторые военные сообщили о случаях, когда квалифицированных военных отправляют в пехоту.

Об этом говорится в статье The Guardian.

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Офицеры, служащие на передовой, сообщают о снижении качества новых мобилизованных. По словам одного из военных 114-й бригады территориальной обороны, только 24 из 90 новобранцев оказались пригодными для службы. Остальные имели серьезные проблемы со здоровьем, зависимость от алкоголя или недостаточную подготовку.

Силы ПВО слабеют из-за мобилизации

Дефицит также оказывает влияние на подразделения противовоздушной обороны. Как отмечают источники в ПВО, из-за нехватки пехоты квалифицированных специалистов по ПВО перебрасывают на фронт в пехоту. Это в свою очередь снижает эффективность работы противовоздушной обороны и создает риск утечки информации о позициях и тактике в случае попадания таких военных в плен.

"Эти люди знали, как работает противовоздушная оборона, некоторые прошли подготовку на Западе и владели реальными навыками, теперь их отправляют на фронт воевать, для чего, если они не имеют подготовки", — сказал источник.

Часть украинцев считает правильным не мобилизоваться

Несмотря на понимание необходимости мобилизации, общественные настроения становятся все более критичными. По данным опроса Центра Разумкова, 46% украинцев считают, что уклонение от службы не позорно, а 29% высказали противоположное мнение.

Что военные думают о снижении мобилизационного возраста

Украинские военные считают, что снижение возраста призыва до 18 лет не является оптимальным решением. Предлагаются другие пути: повышение мотивации мобилизованных, улучшение условий службы и более эффективная подготовка.

"Дело не в возрасте, на самом деле, им нужны хорошие условия и мотивация. Восемнадцатилетние еще дети. Возможно, могли бы снизить до 23, если нужно, но в Киеве еще достаточно людей, которые могут быть мобилизованы, но не хотят уезжать", – сказал один из военных.

Зеленский не хочет снижать мобилизационный – США это не нравится

Публичные призывы США к увеличению мобилизации вызвали раздражение среди украинских чиновников, считающих такие предложения неправильными. В то же время, США предлагают расширение программ подготовки украинских военных, при условии активизации мобилизационных усилий.

Напомним, начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман высказался по поводу того, как должна происходить мобилизация.

Недавно глава комитета по вопросам экономического развития и народный депутат Дмитрий Наталуха прокомментировал скандальное заявление, что Украина якобы планирует снизить мобилизационный возраст из-за боязни остаться без помощи США.

ВСУ армия военный призыв мобилизация украинские военные

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