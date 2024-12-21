Генштаб відправляє в піхоту війська з сил ППО

Військові навчання. Фото: Reuters

Збройні сили України опинилися у складній ситуації через гостру нестачу особового складу на передовій. За словами українських офіцерів, ситуація ускладнюється низьким рівнем підготовки та демотивацією новобранців, а також складними політичними та демографічними умовами. Тим часом деякі військові повідомили про випадки, коли кваліфікованих військових відправляють у піхоту.

Про це йдеться у статті The Guardian.

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Новобранці в ЗСУ демотивовані та непідготовлені

Офіцери, які служать на передовій, повідомляють про зниження якості нових мобілізованих. За словами одного з військових 114-ї бригади територіальної оборони, лише 24 із 90 новобранців виявилися придатними для служби. Інші мали серйозні проблеми зі здоров’ям, залежність від алкоголю або недостатню підготовку.

Сили ППО слабшають через мобілізацію

Дефіцит також впливає на підрозділи протиповітряної оборони. Як зазначають джерела в ППО, через нестачу піхоти кваліфікованих фахівців з ППО перекидають на фронт у піхоту. Це своєю чергою знижує ефективність роботи протиповітряної оборони та створює ризики витоку інформації про позиції та тактику у разі потрапляння таких військових у полон.

"Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі пройшли підготовку на Заході і володіли реальними навичками, тепер їх відправляють на фронт воювати, для чого, як вони не мають підготовки", — сказало джерело.

Частина українців вважає правильним не мобілізуватися

Попри розуміння необхідності мобілізації, суспільні настрої стають дедалі критичнішими. За даними опитування Центру Разумкова, 46% українців вважають, що ухилення від служби не є ганебним, а 29% висловили протилежну думку.

Що військові думають про зниження мобілізаційного віку

Українські військові вважають, що зниження віку призову до 18 років не є оптимальним рішенням. Натомість пропонуються інші шляхи: підвищення мотивації мобілізованих, покращення умов служби та більш ефективна підготовка.

"Справа не у віці, насправді, їм потрібні хороші умови та мотивація. Вісімнадцятирічні ще діти. Можливо, могли б знизити до 23, якщо потрібно, але в Києві ще достатньо людей, які можуть бути мобілізовані, але не хочуть їхати", — сказав один із військових.

Зеленський не хоче знижувати мобілізаційний — США це не подобається

Публічні заклики США до збільшення мобілізації викликали роздратування серед українських чиновників, які вважають такі пропозиції неправильними. Водночас США пропонують розширення програм підготовки українських військових, за умови активізації мобілізаційних зусиль.

Нагадаємо, начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман висловився щодо того, як має відбуватися мобілізація.

Нещодавно голова комітету з питань економічного розвитку та народний депутат Дмитро Наталуха прокоментував скандальну заяву, що Україна нібито планує знизити мобілізаційний вік через острах залишитися без допомоги США.