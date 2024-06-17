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Где будут служить ограниченно или неограниченно пригодные — юрист уточнил детали

17 июня 2024 11:06
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Илья Рябинин
редактор
Закон о мобилизации — где будут служить ограниченно и неограниченно пригодные
Военнообязанный на ВВК. Фото иллюстративное: prozoro.net.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Обновленный закон о мобилизации дал время ограниченно и неограниченно подходящим военнообязанным украинцам в течение девяти месяцев пройти военно-врачебную комиссию. Такие правила будут действовать до 4 февраля 2025 года с момента вступления закона в силу.

Об этом сообщил юрист Ярослав Жукровский в эфире "Украинского радио" в понедельник, 17 апреля.

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В своем заявлении юрист задел новшество закона и указал на его один важный нюанс.

"Закон не определил, сами ли эти лица  должны прийти или их нужно приглашать. Очевидно, сознательные придут сами. Есть новый перечень болезней, который определяет, кто годен, кто не годен, кто временно годен, кто годен к службе в тыловых структурах. Так, человек со сколиозом будет признан пригодным для службы в отдельных тыловых структурах. Или человек с легкой умственной отсталостью может, например, проходить службу в ТЦК", — говорит он.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали, что существует несколько причин, которые могут оправдать неявку военнообязанного в ТЦК СП.

В то же время специалисты Бесплатной юридической помощи рассказали, какие права имеют граждане и военкомы и какая ответственность их будет ожидать в связи с нарушениями.

А адвокат Ростислав Кравец заявил, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности, однако есть определенный нюанс.

Украина
ТЦК и СП
мобилизация
ВВК
война в Украине
болезнь
ограниченно пригодные

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