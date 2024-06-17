Закон про мобілізацію — де служитимуть обмежено та необмежено придатні

Військовозобов'язаний на ВЛК. Фото ілюстративне: prozoro.net.ua

Оновлений закон про мобілізацію дав час обмежено та необмежено придатним військовозобов'язаним українцям протягом дев’яти місяців пройти військово-лікарську комісію. Такі правила будуть чинні до 4 лютого 2025 року з моменту набуття чинності закону.

Про це повідомив юрист Ярослав Жукровський в етері "Українського радіо" у понеділок, 17 квітня.

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У своїй заяві юрист зачепив новацію закону та вказав на його один важливий нюанс.

"Закон не визначив, чи ці особи самі мають прийти, чи їх треба запрошувати. Очевидно, свідомі прийдуть самі. Маємо новий перелік хвороб, який визначає, хто придатний, хто не придатний, хто тимчасово придатний, хто придатний до служби у тилових структурах. Так, людина зі сколіозом буде визнаною придатною для служби в окремих тилових структурах. Або людина з легкою розумовою відсталістю може, наприклад, проходити службу в ТЦК", — говорить він.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що існують декілька причин, які можуть виправдати неявку військовозобов'язаного до ТЦК СП.

Водночас фахівці Безоплатної правничої допомоги розповіли, які права мають громадяни та військкоми та яка відповідальність на них чекатиме у зв'язку із порушеннями.

А адвокат Ростислав Кравець заявив, що відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які постійно доглядають за батьком або матір'ю з першою групою інвалідності, проте є певний нюанс.