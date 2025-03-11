Лагерь пленных для россиян в Украине — где начинается путь оккупантов

Военнопленные РФ на территории лагеря. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Команда Новини.LIVE побывала в лагере для пленных российских оккупантов. Журналисты показали, где начинается путь каждого взятого в плен оккупанта.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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В специальном помещении в белых мешках хранятся личные вещи и форма россиян.

Каждый пленный сначала проходит идентификацию, оформление и регистрацию. После этого — внесение в списки возможных обменов.

Согласно Женевским конвенциям, Украина обязана заботиться о содержании оккупантов в плену, ведь жестокое обращение с ними относится к военным преступлениям. За соблюдением гуманитарного права в лагере следят работники Красного Креста, которые буквально живут здесь.

Напомним, в лагере для пленных РФ есть стоматология, УЗИ и презервативы. Медицинское обслуживание военнопленных оккупантов на уровне всех международных стандартов.

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