Лагерь пленных для россиян в Украине — где начинается путь оккупантов

Где начинается путь взятых в плен россиян — эксклюзив Новини.LIVE
Команда Новини.LIVE побывала в лагере для пленных российских оккупантов. Журналисты показали, где начинается путь каждого взятого в плен оккупанта.
Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.
Где начинается путь взятых в плен россиян
В специальном помещении в белых мешках хранятся личные вещи и форма россиян.
Каждый пленный сначала проходит идентификацию, оформление и регистрацию. После этого — внесение в списки возможных обменов.
Согласно Женевским конвенциям, Украина обязана заботиться о содержании оккупантов в плену, ведь жестокое обращение с ними относится к военным преступлениям. За соблюдением гуманитарного права в лагере следят работники Красного Креста, которые буквально живут здесь.
Напомним, в лагере для пленных РФ есть стоматология, УЗИ и презервативы. Медицинское обслуживание военнопленных оккупантов на уровне всех международных стандартов.
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