Табір полонених для росіян в Україні — де починається шлях окупантів

Де починається шлях взятих в полон росіян — ексклюзив Новини.LIVE
Команда Новини.LIVE побувала у таборі для полонених російських окупантів. Журналісти показали, де починається шлях кожного взятого в полон окупанта.
Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.
Де починається шлях взятих в полон росіян
У спеціальному приміщенні у білих мішках зберігаються особисті речі та форма росіян.
Кожен полонений спочатку проходить ідентифікацію, оформлення та реєстрацію. Після цього — внесення у списки можливих обмінів.
Згідно з Женевськими конвенціями, Україна зобов'язана піклуватися про утримання окупантів в полоні, адже жорстоке поводження з ними належить до воєнних злочинів. За дотриманням гуманітарного права у таборі слідкують працівники Червоного Хреста, які буквально живуть тут.
Нагадаємо, у таборі для полонених РФ є стоматологія, УЗД та презервативи. Медичне обслуговування військовополонених окупантів на рівні всіх міжнародних стандартів.
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