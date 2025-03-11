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Де починається шлях взятих в полон росіян — ексклюзив Новини.LIVE

11 березня 2025 10:43
Карина Приходько - Редактор
Табір полонених для росіян в Україні — де починається шлях окупантів
Військовополонені РФ на території табору. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Команда Новини.LIVE побувала у таборі для полонених російських окупантів. Журналісти показали, де починається шлях кожного взятого в полон окупанта.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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У спеціальному приміщенні у білих мішках зберігаються особисті речі та форма росіян.

 Кожен полонений спочатку проходить ідентифікацію, оформлення та реєстрацію. Після цього — внесення у списки можливих обмінів.

Згідно з Женевськими конвенціями, Україна зобов'язана піклуватися про утримання окупантів в полоні, адже жорстоке поводження з ними належить до воєнних злочинів. За дотриманням гуманітарного права у таборі слідкують працівники Червоного Хреста, які буквально живуть тут. 

Нагадаємо, у таборі для полонених РФ є стоматологія, УЗД та презервативи. Медичне обслуговування військовополонених окупантів на рівні всіх міжнародних стандартів.

Також ми писали, як живуть військовополонені РФ

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