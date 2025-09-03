Бои в Донецкой области — что говорит Зеленский о выходе ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предположение о сдаче Донбасса России. По его словам, нет гарантий, что российский диктатор Владимир Путин не будет продолжать войны.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен 3 сентября.

Позиция Зеленского относительно сдачи Донбасса РФ

Комментируя заявления о выходе ВСУ из Донецкой области, Зеленский спросил, кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать.

"Он очень много раз врал, поэтому мы не можем ему доверять, мы не можем сдавать территории в любом случае. Мы не будем давать Путину подобных подарков", — отметил президент.

По словам украинского лидера, для кого-то — это просто территория, однако для людей — это их жизнь, их Конституция. И украинцы вернутся на эти земли. Зеленский также сказал, что это мощная часть украинской линии обороны.

В то же время Фредериксен также подчеркнула, что не верит, что российский диктатор захочет мира, пока его к этому не принудят.

Напомним, ранее Зеленский ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, для этого врагу понадобится минимум четыре года.

Также президент подчеркнул, что Украина не готова к обмену территориями.