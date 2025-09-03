Відео
Де гарантії — Зеленський різко висловився про вихід ЗСУ з Донбасу

Де гарантії — Зеленський різко висловився про вихід ЗСУ з Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:33
Бої в Донецькій області — що каже Зеленський про вихід ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський відкинув припущення про здачу Донбасу Росії. За його словами, немає гарантій, що російський диктатор Володимир Путін не буде продовжувати війни.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен 3 вересня. 

Читайте також:

Позиція Зеленського щодо здачі Донбасу РФ

Коментуючи заяви про вихід ЗСУ з Донецької області, Зеленський запитав, хто дасть гарантії, що Путін не буде продовжувати.

"Він дуже багато разів брехав, тому ми не можемо йому довіряти, ми не можемо здавати території в будь-якому випадку. Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків", — зазначив президент.

За словами українського лідера, для когось — це просто територія, однак для людей — це їхнє життя, їхня Конституція. І українці повернуться на ці землі. Зеленський також сказав, що це потужна частина української лінії оборони.

Водночас Фредеріксен також наголосила, що не вірить, що російський диктатор захоче миру, поки його до цього не примусять. 

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на прогнози про те, що Росія зможе до кінця року захопити всю територію Донецької області. За його словами, для цього ворогу знадобиться щонайменше чотири роки.

Також президент наголосив, що Україна не готова до обміну територіями

Володимир Зеленський ЗСУ Донецька область військові фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
