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Данилов объяснил, можно ли насильно вернуть призывников в Украину из-за границы

18 января 2024 19:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Данилов объяснил, можно ли насильно вернуть призывников в Украину из-за границы
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение о необходимости внесения изменений в законодательство, касающееся мобилизации, чтобы обеспечить более честный процесс призыва в армию. Также он указал, что власти не могут насильно вернуть призывников из-за границы

Об этом Данилов в интервью Report.

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Изменения в законе о мобилизации 

Данилов отметил, что с момента введения военного положения в Украине 24 февраля 2022 года, мобилизация активно продолжается. Он подчеркнул, что предстоит внести определенные изменения для улучшения справедливости процесса.

 Данилов не ожидает серьезного недовольства по поводу нового законопроекта, так как люди еще не ознакомились с его окончательной версией, что приводит к разнообразию мнений. 

Он убежден, что обновленный закон будет справедливым, особенно в отношении тех, кто присоединяется к вооруженным силам страны.

В ответ на вопрос о времени обсуждения законопроекта в Верховной Раде, Данилов указал, что это зависит от решения парламентариев.

Возвращение призывников в Украину

Касательно вопроса о призыве граждан, проживающих за пределами Украины, он заявил, что понимает, что люди, находящиеся в других странах, подчиняются законам этих стран. Хотя власти хотели бы, чтобы эти граждане вернулись, принудительно это сделать невозможно. 

Если украинец официально признан беженцем, пострадавшим от военных действий, украинские власти не имеют права вмешиваться из-за законов страны пребывания, касающихся статуса беженца.

Напомним, недавно стало известно, что в сети распространяется информация, что мужчинам, которые будут за границей обращаться за получением нового паспорта, будут вручать временные проездные документы для возвращения в Украину. Однако этот фейк распространяет русская пропаганда.

Добавим, в Украине готовятся к серьезным изменениям в мобилизации. Все на фоне возникающих проблем в течение последнего года. Украинцы массированно теряют мотивацию идти воевать.

Алексей Данилов
ВСУ
военный призыв
военные
мобилизация
война в Украине
военнообязанные

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