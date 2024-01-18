Данілов пояснив, чи можна насильно повернути призовників до України з-за кордону

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку про необхідність внесення змін до законодавства щодо мобілізації, щоб забезпечити більш чесний процес призову до армії. Також він зазначив, що влада не може насильно повернути призовників з-за кордону

Про це Данілов в інтерв'ю Report.

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Зміни у законі про мобілізацію

Данілов зазначив, що з моменту запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, мобілізація активно продовжується. Він наголосив, що належить внести певні зміни для покращення справедливості процесу.

Данілов не очікує на серйозне невдоволення з приводу нового законопроєкту, оскільки люди ще не ознайомилися з його остаточною версією, що призводить до різноманітності думок.

Він переконаний, що оновлений закон буде справедливим, особливо щодо тих, хто приєднується до збройних сил країни.

У відповідь на питання про час обговорення законопроєкту у Верховній Раді Данілов зазначив, що це залежить від рішення парламентаріїв.

Повернення призовників в Україну

Щодо питання про заклик громадян, які проживають за межами України, він заявив, що розуміє, що люди, які перебувають в інших країнах, підпорядковуються законам цих країн. Хоча влада хотіла б, щоб ці громадяни повернулися, примусово це зробити неможливо.

Якщо українця офіційно визнано біженцем, який постраждав від військових дій, українська влада не має права втручатися через закони країни перебування щодо статусу біженця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в мережі поширюється інформація, що чоловікам, які за кордоном звертатимуться за отриманням нового паспорта, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Однак цей фейк розповсюджує російська пропаганда.

Додамо, в Україні готуються до серйозних змін у мобілізації. Все на фоні проблем, що виникають, протягом останнього року. Українці масово втрачають мотивацію йти воювати.