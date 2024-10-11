Почему азовцев так тяжело вернуть домой — расследование

Журналистка проекта "Наша Справа" Мария Гураль. Фото: Новини.LIVE

Не молчи! Плен убивает! Это не просто громкие лозунги. Для семей военнопленных защитников это боль и страх родных. Бойцы, героически защищавшие Мариуполь от врага, уже более 800 дней находятся в плену окупантов. Но почему бойцов АЗОВ не обменивают?

Об этом узнавали журналисты-расследователи проекта "Наша Справа".

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Для начала вспомним, как это было вместе с защитником Мариуполя.

24 февраля 2022, около 2 ночи в Мариуполе раздаются первые взрывы. Враг пытается уничтожить критически необходимые объекты: склады и сети коммуникаций. 27 февраля российские войска приближаются к западным окрестностям города из оккупированного Крыма. События тех дней вспоминает ветеран "Азова" Владислав Жаворонок, защитник Мариуполя.

"Сначала действительно это была оборона Мариуполя, которая была отдалена от еще пределов самого города. Например, лично я получил первое ранение на пятый день полномасштабного вторжения. Это был вечер 28-го числа, это было где-то между Мариуполем и Широкиным. В тот же день, или кажется на шестой день, уже окончательно стало понятно, что Мариуполь захвачен в кольцо", — Владислав "Википедия" Жаворонок, ветеран "Азова", общественный деятель.

Ветеран "Азова" Владислав Жаворонок. Фото: скриншот

Управление обороной города взяло на себя отдельный отряд специального назначения "Азов" вместе с подразделениями береговой охраны государственной пограничной службы, патрульной полиции и местной терробороны.

"Оборонцы Мариуполя — это воинская часть 3057, отдельный отряд специального назначения "Азов" в составе воинской части 3057 города Мариуполь, это морская пехота 36-я бригада, там еще очень много смежных подразделений, это и были Силы обороны Мариуполя. Лично я просто никогда не отделяю каких-либо из определенных подразделений, потому что это были Силы обороны, объединены. Мы все делали общее дело и продолжаем делать его дальше", — Владислав "Википедия" Жаворонок, ветеран "Азова", общественный деятель.

Ежедневно риссийские войска наносили удары по городу, уничтожая уже гражданские объекты: школы, многоэтажки. Разрушили роддом, больницу в центре города. Сбросили авиабомбу на Мариупольский драмтеатр, хотя даже с высоты птичьего полета была видна надпись "Дети". Это фото облетело весь мир.

Мариупольский драмтеатр. Фото: Reuters

"Враг не имея возможности преодолеть оборону Мариуполя сбрасывает на наш город сверхмощные авиационные бомбы, уничтожает здания, убивает людей с танками, утюжит кораблями, утюжит артиллерией. Накануне враг обстрелял автобусы с детьми, которых эвакуировали из Мариуполя в Запорожье. Российские чудовища нагло, безжалостно и показательно уничтожают население нашей страны. Они морят горожан холодом и голодом. Мы будем бороться сверх своих сил, в нечеловеческих условиях и бороться за наших людей пока нам хватит сил", — Святослав "Калина" Паламар, заместитель командира полка "АЗОВ".

Святослав "Калина" Пономарь. Фото: скриншот

Большое количество мариупольцев нашло убежище в бомбоубежищах металлургического комбината "Азовсталь". Завод стал местом дислокации и для украинских военных.

Комбинат "Азовсталь". Фото: скриншот

"Различные подразделения в разное время оказывались на территории комбината. И это не было какой-то сакральной точкой обороны. Мы обороняли Мариуполь, город, ну все. Просто эта территория была более-менее удобной для обороны, и она географически находилась прямо в центре", — Владислав "Википедия" Жаворонок.

В конце апреля армия врага оцепила завод. Комплекс обстреливали всеми возможными вооружениями: авиация, танки, корабли. В ход пошли даже зажигательные, или фосфорные, бомбы. Блокада повлекла за собой гуманитарную катастрофу: отсутствие света, водоснабжения, нехватка лекарств, пищи, питьевой воды, боеприпасов.

Ситуация в Азовстали 10 мая. Фото: скриншот

"Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Отреагируйте на ситуацию, противник не придерживается никаких этических норм, конвенций, уничтожая людей на глазах всего мира", — Святослав "Калина" Паламарь, заместитель командира полка "АЗОВ".

Российская сторона блокировала гуманитарные коридоры для освобождения гражданских. Эвакуировать их удалось только в начале мая. Украина пыталась освободить и наших бойцов, которые продолжали отбиваться от врага, однако Россия отвергала все инициативы. В конце концов 16 мая высшее военное командование Украины отдает приказ сохранить жизнь личного состава. Украинские защитники выходят в плен. Начинается эвакуация раненых на подконтрольные оккупантам территории.

Из ада в российский плен

"Благодаря действиям украинских военных, Вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, международного комитета Красного креста и ООН мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят, среди них тяжело ранены, им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть, такие герои нужны Украине живыми", — Владимир Зеленский, Президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

"16 мая из Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. К сожалению, мы не имеем возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя", — Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

Анна Маляр. Фото: скриншот

"Что касается до сих пор остающихся на территории Азовстали защитников, усилиями нашего государства проводятся все необходимые мероприятия по спасению", — Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны.

Андрей Юсов, представитель ГУР. Фото: скриншот

"Я считаю, что это момент, предоставленный Украине, это время для перегруппировки сил, это время для ожидания помощи от партнеров. Три месяца обороны столь важного стратегического города, это был большой подарок нашим Силам обороны. "Азов" и другие смежные подразделения своей кровью этот шанс Украине дали", — Юлия Федосюк, заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Юлия Федосюк, заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали". Фото: скриншот

17 мая, по данным российской Минобороны, из Азовстали вышли еще 694 защитника Мариуполя. В это же время в Госдуме РФ раздаются призывы запретить обмен военных "Азова".

Эвакуация украинских военных продолжалась до 20 мая. Среди последних вышедших — командный состав.

"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно отмечали три важнейших для нас условия, а именно гражданские, раненые и погибшие", — Денис "Рэдис" Прокопенко, командир 12 бригады специального назначения "Азов".

Денис "Редис" Прокопенко. Фото: скриншот

В общей сложности, по информации Минобороны РФ, из Азовстали в плен попали 2439 защитников. Свою эвакуацию Владислав Жаворонок не помнит.

"С 15-го на 16-е я получил последнее свое ранение, я один из последних пациентов вообще того полевого госпиталя в подвале, один из последних раненых вообще на территории комбината. Я потерял одну конечность, я потерял зрение на один глаз, я получил множественные осколочные, я уже фактически умирал, но так вышло. Меня в плен вывезли-вынесли через несколько часов без сознания."

Уже менее чем через два месяца, 29 июня, Украина провела масштабный обмен пленными. Домой вернулись 144 защитника, из которых 43 азовца. Среди них был и Владислав.

Владислав "Википедия" Жаворонок. Фото: скриншот

"Мой собрат, который был на соседней кровати возле меня, он имел проблемы с легкими, у него были прострелены легкие. Позже мы узнали, что если бы нас не обменяли тогда, когда нас обменяли, то он бы умер в течение следующих 2-3 недель из-зп воспаления. Это не констатировали в Донецке, никоим образом никак не пытались ему помочь, он просто лежал себе тихонько, умирал", — Владислав "Википедия" Жаворонок.

Однако получить квалифицированную медицинскую помощь и дождаться обмена, к сожалению, удалось не всем.

Мудрак Олег погиб в плену. Фото: скриншот

"Еще был парень, имевший необходимость в лечении постоянном, я за него часто вспоминаю, это был бывший азовец, получивший инфекционное заболевание, он был уже гражданским, уже давно он там занимался каким-то водителем, но оккупанты его схватили, засунули сначала в тюрьму. Там ему начало становиться сильно хуже, его засунули в эту больницу нашу. Я лично слышал, как с ним разговаривала врач, и она говорила, что эти лекарства стоят денег, ему они нужны, но они стоят очень много денег, и она считает, что это не стоит, это стоит молиться, чтобы его обменяли, потому что если за 4-5 месяцев не обменяют, то он просто умрет. И так и произошло, через полгода он умер в плену", — Владислав "Википедия" Жаворонок, ветеран "Азова", общественный деятель.

Массовое убийство украинских защитников в Оленовке

Основная часть украинских бойцов содержалась на оккупированных территориях в городе Новоазовск и поселке Оленевка. Там расположена исправительная колония №120, которая находится практически в 15 км от линии фронта. 28 июля этот лагерь стал местом массового убийства украинских пленных. Утром 29 числа российские пропагандистские каналы сообщили, что "при обстреле" колонии погибли 53 украинских военнопленных, удерживаемых на территории заведения, практически все — военные полка "Азов".

Последствия российского теракта в Оленевке. Фото: соцсети

В совершенном теракте российская сторона обвинила Украину, заявив, что удар был нанесен якобы из американской системы HIMARS.

"Дело в том, что Хаймерс в тот день не работал в ту зону вообще. Ни один, никакой. То есть, ракеты тогда были настолько поштучные, что разве не за каждую ракету отчитывались, изучали статистику, и вот как только россияне показали публично, что вот у нас есть обломки Хаймерса, которые мы вроде бы нашли здесь, вот на этом моменте стало понятно, что они стопроцентно врут", — Владислав "Википедия" Жаворонок.

"Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных, более 50 погибших. Когда защитники Азовстали выходили с завода, ООН и международный комитет Красного креста выступили гарантами жизни, здоровья наших воинов", — Владимир Зеленский, президент Украины .

В тот же день Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор окупантов, в котором слышно, как те обсуждают, что этот якобы "обстрел" был подстроенным.

Тот день с ужасом вспоминает Анастасия Гондюл, жена раненого военного, находившегося тогда в колонии.

Анастасия Гондюл, жена военнопленного. Фото: скриншот

"Звонил он мне из колонии Оленовка 18 июня 22-го года, но уже через несколько недель произошел теракт в Оленовке, и мой муж был в этом бараке 200, где погибло более 50 и более 100 получили ранения разной степени. Мой муж был указан в вражеском списке как тяжело ранен под номером 25, эти списки я увидела уже в ночь с 29 на 30 июля", — Анастасия Гондюл, жена украинского военнопленного полка "Азов".

Буквально через несколько дней после теракта в Оленовке, 2 августа Верховный суд России признает украинский полк "Азов" террористической организацией. А месяцем ранее в так называемой ДНР заявили об отмене моратория на смертную казнь. Показательные суды над бойцами "Азов" проводят и по сей день.

"Азов для россиян является таким триггером, символом вообще сопротивления Украины. Недавно также россияне передали тело убитого азовца Ищенко. Тело прибыло уже на этапе гниения. И уже наша украинская медэкспертиза показала, что он погиб вследствие сильного удара в грудь. То есть, ему сломали, насколько я понимаю, грудную клетку", — Юлия Федосюк, заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Почему азовцев тяжело обменять?

В конце концов, российская пропаганда, демонизировавшая бойцов полка "Азов" и решения, принятые страной-агрессором, привели к осложнениям возвращения защитников домой.

"Для россиян, если они включают в обмен азовцев, это чрезвычайно непопулярное решение, потому что сначала их власти рассказывали, что азовцы — это самые страшные нацисты там, которые есть в мире, они свое государство, свое население на этом воспитали, и сейчас получается, когда они кого-то в обмен с азовцев включали, они получали волну негатива и непонимания от своего же населения", — Владислав "Википедия" Жаворонок, ветеран "Азова", общественный деятель.

Один из масштабных обменов, в котором вернули бойцов "Азова", державших оборону Мариуполя, состоялся 21 сентября 2022 года. Тогда дома оказались 215 защитников, из которых 108 — азовцы. По договоренностям с Россией пять командиров, стоявших на защите города в Азовстале, отправили в Турцию. Обмен произошел при личном посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Москве отдали 55 военных РФ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Возвращение командиров "Азова" из Турции. Фото: Офис Президента

"Сейчас имеем ситуацию, когда больше года ни одного бойца Азова не вернули из плена это ужасная ситуация и все ребята которые по из плена уточняют относительно бойцов озсп Азов там худшее отношение. Есть сложности в возвращении Азовцев, разные причины. Наверное надо чтобы семьи знали обо всех этих вызовах и сложностях, поэтому я попросил сначала, а потом мы утвердили на ставке. Есть соответствующий формат работы с семьями и работа по согласованию списков", — Владислав "Википедия" Жаворонок, ветеран "Азова", общественный деятель.

13 сентября этого года среди вернувшихся домой украинских военнопленных впервые за год, наконец, были азовцы — 15 защитников. А уже на следующий день на обмен попали 23 защитника Мариуполя. Впрочем, в российском плену до сих пор находится около 700 спецназовцев "Азова". Однако семьи военнопленных далеко не всегда получают информацию о своих близких. Они пытаются узнать, где находятся их родные и в каком состоянии, обращаясь к украинской власти, ООН, Международному комитету Красного Креста. Но ответы могут ждать месяцами.

"16 мая международного комитета Красного Креста не было на территории Мариуполя, и мой муж не заполнял кейс военнопленных, и он не видел лично Красного Креста. Поэтому это все делала за него я, Красный Крест посылал запросы на ту сторону и 16 месяцев его не подтверждали. Несмотря на то, что он был указан как тяжело раненный в списке пострадавших во время теракта, его не подтверждали, и официального статуса как военнопленный у меня не было, и вот получила я его в августе 23-го года", — Анастасия Гондюл, жена украинского военнопленного полка "Азов".

Чтобы привлечь внимание общества, власти, международных партнеров к проблеме обмена военных "Азова", их семьи объединились на акциях FreeAZOV. Они проходят еженедельно в разных городах Украины, в том числе в других странах.

Акция FreeAZOV. Фото: Новини.LIVE

"Нам хотелось бы больше какой-то поддержки, особенно на международной арене. То есть, мы бы хотели, чтобы тема "Азова" поднималась как на самом высоком уровне, на котором возможно, чтобы этот вопрос был проблемой для нашей власти, и они пытались его решить, не только проводя переговоры с Российской Федерацией, но и ища пути для давления с третьей стороны", — Юлия Федосюк, заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Так что семьи защитников Мариуполя призывают поддерживать их на акциях и в соцсетях, больше интересоваться этой темой и распространять информацию. Не молчать.

"Когда семьи видят, что столько неравнодушных, они понимают, что их родственники не зря шли на все эти страдания. И дальше их продолжают. Потому что есть вообще ради кого в Украине воевать. Потому что иногда кажется, что нет, лично мне. Я по своему опыту знаю, какая реакция у людей, которых освобождают, на то, что делали в их присутствии. Они, на самом деле, это очень ценят. Я не встречала азовца, который бы считал, что делается недостаточно. Наоборот, для них все эти вещи очень сентиментальные", — Юлия Федосюк, заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали".

История украинских защитников Мариуполя в очередной раз показывает, что Россия совершает военные преступления, не соблюдает законы и правила ведения войны, нарушая Женевскую конвенцию.

А что все-таки международные организации? Они до сих пор не могут назвать виновных в трагедии в Оленовке. И это при том, что в ООН была создана специальная миссия, которая в конце концов была закрыта. В ООН озабочены, а Международный комитет Красного Креста разводит руками, мол, нас не допускают. А они добраться пробовали?

В Украине на государственном уровне до сих пор нет утвержденного Дня траура по казненным той ночью. И семьям военнопленных азовцев приходится бороться своими силами за справедливость и возвращение близких домой.

Это не конец, нашим делом является выяснить, какова роль международных организаций в освобождении украинских бойцов из плена.

Тем временем мы должны поддержать семьи военнопленных, чтобы достучаться до международных партнеров, ведь Плен убивает.