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Главная Армия Мужчина украл деньги у семьи погибшего бойца — что решил суд

Мужчина украл деньги у семьи погибшего бойца — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 03:32
В Черкасской области мужчина украл деньги у родственников павшего бойца — какое наказание избрал для него суд
Мужчина держит евро. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Черкасской области 38-летний мужчина похитил деньги у родных погибшего защитника Украины. Его приговорили к заключению.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Сакун.

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Детали дела

По данным представительницы прокуратуры, фигурант, который ранее сидел в тюрьме за умышленное убийство, в конце апреля 2025 года ночью ограбил сейф в квартире своей 45-летней сожительницы и ее дочери. Злоумышленник вынес 44 тысячи евро и скрылся. Деньги, которые он присвоил, потерпевшие получили от государства в качестве помощи после того, как на фронте погиб их родственник.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. За кражу в особо крупных размерах нарушитель проведет восемь лет в тюрьме. К тому же у него конфискуют имущество.

Пока приговор не вступит в законную силу, то есть в течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения, осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который украл у 60-летней женщины сумку с деньгами и личными вещами. Ему назначили наказание в виде девяти лет заключения.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащий вместе с товарищем обокрали чужой дом и угнали автомобиль. Обоих приговорили к лишению свободы.

правосудие кража деньги военнослужащие погибшие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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