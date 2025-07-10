На Черкащині чоловік украв гроші в родичів полеглого бійця — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік тримає євро. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Черкаській області 38-річний чоловік викрав гроші в рідних загиблого захисника України. Його засудили до ув'язнення.

Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Сакун.

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Деталі справи

За даними представниці прокуратури, фігурант, який раніше сидів у в'язниці за умисне вбивство, наприкінці квітня 2025 року вночі пограбував сейф і квартирі своєї 45-річної співмешканки та її доньки. Зловмисник виніс 44 тисячі євро й утік. Гроші, які він привласнив, потерпілі отримали від держави в якості допомоги після того, як на фронті загинув їхній родич.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. За крадіжку в особливо великих розмірах порушник проведе вісім років у в'язниці. До того ж у нього конфіскують майно. Доки вирок не набуде законної сили, тобто впродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення, засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який украв у 60-річної жінки сумку із грошима й особистими речами. Йому призначили покарання у вигляді дев'яти років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Одеській області військовослужбовець разом із товаришем обікрали чужий будинок і викрали автомобіль. Обох засудили до позбавлення волі.