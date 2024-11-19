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Чего не хватает Украине для победы — в США ответили

19 ноября 2024 23:41
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению советника Белого дома, Украине нужно мобилизовать больше солдат для победы
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что ситуация на поле боя, прежде всего, зависит от количества живой силы. Он посоветовал Украине сделать больше в этом вопросе.

Об этом советник Белого дома заявил в интервью PBS News.

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Журналист спросил Салливана, имело ли бы значение для Украины, если бы разрешения о передаче определенного вооружения принимались раньше, чем это произошло на самом деле. В ответ тот спросил, была ли существенная разница на поле боя с тех пор, как Вашингтон предоставил танки, а позже и истребители F-16.

"По нашему мнению, нет никакой системы оружия, имеющей значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, как мы считаем, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", — добавил чиновник.

В то же время речь идет и о боеприпасах и "всех остальных вещах", которые влияют на "национальную силу страны, моральный дух, сплоченность и ее промышленную базу".

По его словам, сегодня Украина оказалась в более сложном положении, что свидетельствует об отсутствии прямой линии между этими системами вооружений и происходящим на фронте.

"Где самая прямая линия между украинской эффективностью и ресурсами? Дело в мобилизации и живой силе", — заявил советник.

Салливан убежден, что наследие администрации Байдена в отношении Украины уже в значительной степени определено.

"И его можно определить двумя словами: Киев выстоял", — сказал он.

Украина, по словам Салливана, "находилась под угрозой быть стертой с лица земли".

"И благодаря храброму украинскому народу, его изобретательности и мужеству, а также благодаря президенту Джо Байдену, сплотившему страны всего мира, мы защитили Киев, мы защитили Украину", — заявил Салливан.

Напомним, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь России на расстояние до 300 километров. Также политик отметил, что это "не очень большое расстояние".

Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором.

США военная помощь Джейк Салливан мобилизация война в Украине

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