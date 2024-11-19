На думку радника Білого дома, Україні треба мобілізувати більше солдатів для перемоги

Советник по нацбезопасности Белого дома Джек Салливан. Фото: Скриншот

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що ситуація на полі бою передусім залежить від кількості живої сили. Він порадив Україні зробити більше в цьому питанні.

Про це радник Білого дому заявив в інтерв’ю PBS News.

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Журналіст запитав Саллівана, чи мало б значення для України, якби дозволи про передання певного озброєння ухвалювали раніше, ніж це сталося насправді. У відповідь той запитав, чи була суттєва різниця на полі бою відтоді, як Вашингтон надав танки, а пізніше й винищувачі F-16.

"На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, як ми вважаємо, потрібно зробити більше, аби зміцнити свої лінії з погляду кількості сил, які вона має на передовій", — додав посадовець.

Водночас йдеться і про боєприпаси та "всі інші речі", які впливають на "національну силу країни, моральний дух, згуртованість та її промислову базу".

За його словами, сьогодні Україна опинилась у складнішому становищі, що свідчить про відсутність прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на фронті.

"Де найпряміша лінія між українською ефективністю та ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі", — заявив радник.

Салліван висловив переконання, що спадщина адміністрації Байдена щодо України вже значною мірою визначена.

"І її можна визначити двома словами: Київ вистояв", — сказав він.

Україна, за словами Саллівана, "перебувала під загрозою бути стертою з лиця землі".

"І завдяки хороброму українському народу, його винахідливості та мужності, а також завдяки президенту Джо Байдену, який згуртував країни з усього світу, ми захистили Київ, ми захистили Україну", — заявив Салліван.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Київ отримав від США дозвіл на удари вглиб Росії на відстань до 300 кілометрів. Також політик зазначив, що це "не дуже велика відстань".

Раніше ми писали, що президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором.