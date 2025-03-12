Война в Украине — чем важны гарантии безопасности

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Без четких гарантий безопасности остановка войны сейчас означает еще больший удар позже. Кроме того, военные не поддерживают прекращение огня на фронте.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

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"Без четких гарантий безопасности остановка войны сейчас означает еще больший удар позже", — заявил Федиенко.

Кроме того, он пояснил, что военные поддерживают прекращение огня в воздухе и на море, но не на фронте. Это связано с тем, чтобы российская армия не перевооружилась.

"Это точно даст передышку российскому агрессору, точно даст возможность им перегруппироваться для того, чтобы наносить другой удар. То есть их нужно просто держать в тонусе", — отметил нардеп.

Напомним, Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней.

В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что команды начнут обсуждение 30-дневного прекращения огня уже на следующей неделе. Главный вопрос — согласие России.

Кроме того, Дональд Трамп надеется на то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня. Он будет с ним об этом говорить.