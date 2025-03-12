Війна в Україні — чим важливі гарантії безпеки

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Без чітких гарантій безпеки зупинка війни зараз означає ще більший удар пізніше. Крім того, військові не підтримують припинення вогню на фронті.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

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"Без чітких гарантій безпеки зупинка війни зараз означає ще більший удар пізніше", — заявив Федієнко.

Крім того, він пояснив, що військові підтримують припинення вогню в повітрі та на морі, але не на фронті. Це пов'язано з тим, аби російська армія не переозброїлась.

"Це точно дасть передишку російському агресору, точно дасть можливість їм перегрупуватися для того, щоб завдавати іншого удару. Тобто їх потрібно просто тримати в тонусі", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів.

Водночас керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що команди розпочнуть обговорення 30-денного припинення вогню вже наступного тижня. Головне питання — згода Росії.

Крім того, Дональд Трамп сподівається на те, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню. Він буде з ним про це говорити.