Плохое качество продуктов для ВСУ

Военнослужащие ВСУ во время обеда. Фото: 1-я танковая бригада

В ходе войны, которую Российская Федерация ведет против Украины, неоднократно возникала проблема снабжения Вооруженных сил Украины продуктами питания. Несмотря на то, что армия — это не ресторан, качество продуктов крайне важно для боеспособности военнослужащих.

Соответствуют ли продукты, которыми питаются украинские защитники, соответствующим стандартам, выясняло издание NGL Media.

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Жалобы на качество продуктов, которыми вынуждены питаться украинские бойцы на фронте, часто встречаются в соцсетях. Также бойцы жалуются на эти проблемы в приватных разговорах.

Однако документально подтвердить справедливость таких претензий сложно. Безвкусно, несъедобно, мерзко — это вопрос вкуса, но идет ли речь о действительно некачественных и испорченных продуктах?

В начале июля с NGL.media связался Дмитрий Власенко, офицер управления одного из батальонов, держащих оборону на Покровском направлении. Он сообщил о плохом качестве продуктов, которые получает не только его батальон.

"Эта проблема глобальная в ВСУ. Продукты питания, которые нам поставляют, невозможно потреблять. У меня проблемы нет, потому что я эти продукты в принципе не ем: получаю и отдаю собакам". И даже собакам бывает плохо от такой еды", — рассказал Власенко.

Больше всего нареканий на мясные и рыбные консервы, которые являются основой питания военных при выполнении боевых задач.

"Мы живем почти на консервах", — рассказал военнослужащий уже с Запорожского направления.

Независимая экспертиза продуктов

Государственный стандарт ДСТУ 4450:2005 на консервы мясные "Мясо тушеное" внедрен еще в 2006 году. Соблюдение данных стандартов обязательно для всех производителей, а сами консервы нельзя продавать и потреблять без подтверждения соответствия ДСТУ. Занимаются этим аккредитованные лаборатории.

В одной из таких лабораторий — киевском Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе — была проведена соответствующая экспертиза.

Результаты этой экспертизы подтвердили самые плохие предположения. Специалисты пришли к выводу, что предоставленные им образцы консервы "Свинина тушеная" не отвечают ДСТУ по органолептическим и физико-химическим показателям. Это означает, что такие консервы нельзя продавать или потреблять.

Экспертиза пищевых продуктов для ВСУ. Фото:

Следует отметить, что меры по преодолению этой ситуации уже принимаются. К примеру, компания "Трейд Гранит Инвест" уже имела проблемы с Минобороны. В начале 2024 года ее отстранили от поставок продуктов в ряд воинских частей из-за обнаруженного там недовоза продуктов более чем на 10 миллионов гривен. Однако уже вскоре компанию срочно вернули, невзирая на недовольство военных качеством продуктов.

Таким образом, проблема снабжения бойцов ВСУ качественными пищевыми продуктами остается актуальной и до ее преодоления еще достаточно далеко.

Напомним, что Министерство обороны Украины приступило к комплексной проверке питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях.

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