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Чим годують українських захисників — результати розслідування вразили

11 жовтня 2024 12:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Погана якість продуктів для ЗСУ
Військовослужбовиці ЗСУ під час обіду. Фото: 1-ша танкова бригада
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Протягом війни, яку Російська Федерація провадить проти України, неодноразово поставала проблема постачання Збройним силам України продуктів харчування. Попри те, що армія — це не ресторан, якість продуктів є вкрай важливою для боєздатності військовослужбовців.

Чи відповідають продукти, якими харчуються українські захисники, відповідним стандартам, з'ясовувало видання NGL Media.

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Чим годують захисників

Скарги на якість продуктів, якими змушені харчуватися українські бійці на фронті, часто можна зустріти у соцмережах. Також бійці жаліються на ці проблеми у приватних розмовах.

Проте документально підтвердити справедливість таких претензій складно. Несмачно, неїстивно, бридко — це питання смаку, але чи йдеться про справді неякісні і зіпсовані продукти?

На початку липня з NGL.media зв’язався Дмитро Власенко, офіцер управління одного з батальйонів, які тримають оборону на Покровському напрямку. Він повідомив про погану якість продуктів, які отримує не лише його батальйон.

"Ця проблема глобальна в ЗСУ. Харчові продукти, які нам постачають, неможливо споживати. У мене проблеми немає, бо я ці продукти в принципі не їм: отримую і віддаю собакам". Та навіть собакам буває зле від такої їжі", — розповів Власенко.

Найбільше нарікань на м’ясні та рибні консерви, що є основою харчування військових під час виконання бойових завдань.

"Ми живемо майже на консервах", — розповів  військовослужбовець вже з Запорізького напрямку.

Незалежна експертиза продуктів

Державний стандарт ДСТУ 4450:2005 на консерви м’ясні "М’ясо тушковане" впроваджено ще 2006 року. Дотримання цих стандартів обов’язкове для усіх виробників, а самі консерви не можна продавати та споживати без підтвердження відповідності ДСТУ. Займаються цим акредитовані лабораторії.

В одній з таких лабораторій — київському Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи — було проведено відповідну експертизу.

Результати цієї експертизи підтвердили найгірші припущення. Фахівці дійшли висновку, що надані їм зразки консерви "Свинина тушкована" не відповідають ДСТУ за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Це означає, що такі консерви не можна продавати чи споживати.

аналіз харчів
Експертиза харчових продуктів для ЗСУ. Фото: 

Варто зазначити, що заходи для подолання цієї ситуації вже вживаються. Наприклад, компанія "Трейд Граніт Інвест" уже мала проблеми з Міноборони. На початку 2024 року її відсторонили від постачання продуктів до низки військових частин через виявлений там недовіз харчів на понад 10 мільйони гривень. Проте уже незабаром компанію терміново повернули, попри невдоволення військових якістю продуктів.

Таким чином, проблема постачання бійців ЗСУ якісними харчовими продуктами лишається актуальною і до її подолання ще достатньо далеко.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України почало комплексну перевірку харчування у військових частинах на північному, східному та південному напрямках. 

Раніше ми писали, що у Міністерстві оборони України оголосили про зміну підходу до формування сухпайків військових. Врахують релігійні, медичні та етичні потреби захисників.

харчування ЗСУ продукти постачання військовослужбовці

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