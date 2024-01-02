Будут ли вручать повестки на блокпостах Киевщины — ответ ТЦК

Один из блокпостов в Киеве. Иллюстративное фото: EPA\UPG

В ТЦК прокомментировали свои полномочия по выдаче повесток на блокпостах Киевской области. Там заявили, что им и областной полиции поставили задачу разыскать "лиц, нарушающих законодательство о мобилизации" на блокпостах.

Об этом сообщил Киевский областной ТЦК СП в комментарии " Украинской правде ".

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ТЦК о выдаче повесток на блокпостах Киевщины

"С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мер правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области области ГЧП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "Во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные мероприятия на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию или нарушивших правила военного учета", - говорится в сообщении.

В то же время в ОТЦК подчеркнули, что их работники сотрудничают с полицией и действуют "исключительно в рамках действующего законодательства".

Также там прокомментировали, что на Киевщине с 26 декабря 2023 по 06 января 2024 проводятся "мероприятия, которые предусмотрены ч.1 ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а именно - мероприятия по выявлению ДРГ. Однако, как отмечает издание, из ответа непонятно, введены ли меры по поиску нарушителей законодательства о мобилизации на КПП в течение 26 декабря по 06 января.

Напомним, что ранее в Киеве с 25 по 28 декабря прошлого года проходили обучение в разных районах города. В этой связи в столице разворачивались блокпосты, чтобы отработать проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

В то же время украинский правозащитник Алексей Шалару заявил , что законопроект №10378 нарушает права человека и противоречит действующей Конституции Украины.