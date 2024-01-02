Чи вручатимуть повістки на блокпостах Київщини — відповідь ТЦК

Один з блокпостів в Києві. Ілюстративне фото: EPA\UPG

В ТЦК прокоментували свої повноваження стосовно видачі повісток на блокпостах Київської області. Там заявили, що їм та обласній поліції поставили завдання розшукати "осіб, які порушують законодавство про мобілізацію" на блокпостах.

Про це повідомив Київський обласний ТЦК СП в коментарі "Українській правді".

Читайте також:

ТЦК про видачу повісток на блокпостах Київщини

"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: "У взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", — йдеться в повідомленні.

Водночас в ОТЦК наголосили, що їхні працівники співпрацюють з поліцією та діють "виключно в рамках чинного законодавства".

Також там прокоментували, що на Київщині з 26 грудня 2023 року по 06 січня 2024 року проводяться "заходи, які передбачені ч.1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим военного стану", а саме — заходи щодо виявлення ДРГ. Проте, як зазначає видання, з відповіді незрозуміло, чи впроваджені заходи про пошук порушників законодавства про мобілізацію на КПП протягом 26 грудня по 06 січня.

Нагадаємо, що раніше у Києві з 25 по 28 грудня минулого року проходили навчання в різних районах міста. У зв'язку з цим у столиці розгортали блокпости, аби відпрацювати перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Водночас український правозахисник Олексій Шалару заявив, що законопроєкт №10378 порушує права людини, та суперечить чинній Конституції України.