Могут ли забирать авто у ФЛП на нужды ВСУ — экс-судия Конституционного суда ответил
Первый генеральный прокурор Украины, бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин прокомментировал предложение изымать у ФЛП авто для нужд бойцов Вооруженных сил Украины. Известно, что такая инициатива упоминается в зарегистрированных в Верховной Раде проектах законов о мобилизации.
О законности таких действий со стороны государства Виктор Шишкин рассказал в интервью hromadske.
Законно ли забирать в ФЛП авто на нужды армии
Журналист издания отметил, что в соответствии с Конституцией закон защищает частную собственность. В то же время бывший судья упомянул статью 319 Конституции, согласно которой "собственность обязывает".
"Что владельца в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц". То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность — когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит", — заметил Шишкин.
Он подчеркнул, что во время войны возможно административное вмешательство в вопрос собственности, поскольку это общественная необходимость, которая конституционно обоснована.
У кого могут мобилизовать авто на нужды ВСУ
Правила мобилизации транспортных средств определяются в пункте 7 Положения о военно-транспортной обязанности. Таким образом, военно-транспортная обязанность может применяться к:
- центральным и местным правоохранительным органам исполнительной власти;
- другим государственным органам, органам местного самоуправления;
- предприятиям, учреждениям и организациям;
- железным дорогам;
- портам, пристаням, аэропортам;
- нефтебазам;
- автозаправочным станциям дорожного хозяйства;
- другим предприятиям, учреждениям и организациям, обеспечивающим эксплуатацию транспортных средств;
- гражданам, являющимся владельцами транспортных средств.
Напомним, что недавно владельцев авто призвали явиться в ТЦК. Известно, что намерены запретить уклоняющимся от военной службы гражданам проводить перерегистрацию автомобилей без военного учета.
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