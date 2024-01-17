Могут ли забирать авто у ФЛП на нужды ВСУ — экс-судия Конституционного суда ответил

Бойцы Вооруженных сил Украины в авто. Фото: УНИАН

Первый генеральный прокурор Украины, бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин прокомментировал предложение изымать у ФЛП авто для нужд бойцов Вооруженных сил Украины. Известно, что такая инициатива упоминается в зарегистрированных в Верховной Раде проектах законов о мобилизации.

О законности таких действий со стороны государства Виктор Шишкин рассказал в интервью hromadske.

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Журналист издания отметил, что в соответствии с Конституцией закон защищает частную собственность. В то же время бывший судья упомянул статью 319 Конституции, согласно которой "собственность обязывает".

"Что владельца в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц". То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность — когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит", — заметил Шишкин.

Он подчеркнул, что во время войны возможно административное вмешательство в вопрос собственности, поскольку это общественная необходимость, которая конституционно обоснована.

У кого могут мобилизовать авто на нужды ВСУ

Правила мобилизации транспортных средств определяются в пункте 7 Положения о военно-транспортной обязанности. Таким образом, военно-транспортная обязанность может применяться к:

центральным и местным правоохранительным органам исполнительной власти;

другим государственным органам, органам местного самоуправления;

предприятиям, учреждениям и организациям;

железным дорогам;

портам, пристаням, аэропортам;

нефтебазам;

автозаправочным станциям дорожного хозяйства;

другим предприятиям, учреждениям и организациям, обеспечивающим эксплуатацию транспортных средств;

гражданам, являющимся владельцами транспортных средств.

Напомним, что недавно владельцев авто призвали явиться в ТЦК. Известно, что намерены запретить уклоняющимся от военной службы гражданам проводить перерегистрацию автомобилей без военного учета.