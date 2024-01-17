Чи можуть забирати авто у ФОП на потреби ЗСУ — екссуддя Конституційного суду відповів
Перший генеральний прокурор України, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін прокоментував пропозицію вилучати у ФОПів авто для потреб бійців Збройних сил України. Відомо, що така ініціатива згадується в зареєстрованих у Верховній Раді проєктах законів про мобілізацію.
Про законність таких дій з боку держави Віктор Шишкін розповів в інтерв'ю hromadske.
Чи законно забирати в ФОП авто на потреби армії
Журналіст видання зазначив, що відповідно до Конституції закон захищає приватну власність. Натомість колишній суддя згадав статтю 319 Конституції, згідно з якою "власність зобов’язує".
"Що власника у випадках і в порядку, встановлених законом, "можуть зобов'язати допустити до користування його майном інших осіб". Тобто у деяких ситуаціях можна вилучити власність — коли, приміром, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить", — зауважив Шишкін.
Він наголосив, що під час війни можливе адміністративне втручання в питання власності, оскільки це суспільна необхідність, що конституційно обґрунтовано.
В кого можуть мобілізувати авто на потреби ЗСУ
Правила щодо мобілізації транспортних засобів визначаються у пункті 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Таким чином, військово-транспортний обов'язок може застосовуватися до:
- центральних та місцевих органів виконавчої влади;
- інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
- підприємств, установ та організацій;
- залізниць;
- портів, пристаней, аеропортів;
- нафтобаз;
- автозаправних станцій дорожнього господарства;
- інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;
- громадян, що є власниками транспортних засобів.
Нагадаємо, що нещодавно власників авто закликали з'явитися до ТЦК. Відомо, що мають намір заборонити громадянам, що ухиляються від військової служби, проводити перереєстрацію автомобілів без військового обліку.
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