Чи можуть забирати авто у ФОП на потреби ЗСУ — екссуддя Конституційного суду відповів

Бійці Збройних сил України в авто. Фото: УНІАН

Перший генеральний прокурор України, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін прокоментував пропозицію вилучати у ФОПів авто для потреб бійців Збройних сил України. Відомо, що така ініціатива згадується в зареєстрованих у Верховній Раді проєктах законів про мобілізацію.

Про законність таких дій з боку держави Віктор Шишкін розповів в інтерв'ю hromadske.

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Журналіст видання зазначив, що відповідно до Конституції закон захищає приватну власність. Натомість колишній суддя згадав статтю 319 Конституції, згідно з якою "власність зобов’язує".

"Що власника у випадках і в порядку, встановлених законом, "можуть зобов'язати допустити до користування його майном інших осіб". Тобто у деяких ситуаціях можна вилучити власність — коли, приміром, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить", — зауважив Шишкін.

Він наголосив, що під час війни можливе адміністративне втручання в питання власності, оскільки це суспільна необхідність, що конституційно обґрунтовано.

В кого можуть мобілізувати авто на потреби ЗСУ

Правила щодо мобілізації транспортних засобів визначаються у пункті 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Таким чином, військово-транспортний обов'язок може застосовуватися до:

центральних та місцевих органів виконавчої влади;

інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

підприємств, установ та організацій;

залізниць;

портів, пристаней, аеропортів;

нафтобаз;

автозаправних станцій дорожнього господарства;

інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян, що є власниками транспортних засобів.

Нагадаємо, що нещодавно власників авто закликали з'явитися до ТЦК. Відомо, що мають намір заборонити громадянам, що ухиляються від військової служби, проводити перереєстрацію автомобілів без військового обліку.