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Чи можуть забирати авто у ФОП на потреби ЗСУ — екссуддя Конституційного суду відповів

17 січня 2024 00:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи можуть забирати авто у ФОП на потреби ЗСУ — екссуддя Конституційного суду відповів
Бійці Збройних сил України в авто. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Перший генеральний прокурор України, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін прокоментував пропозицію вилучати у ФОПів авто для потреб бійців Збройних сил України. Відомо, що така ініціатива згадується в зареєстрованих у Верховній Раді проєктах законів про мобілізацію.

Про законність таких дій з боку держави Віктор Шишкін розповів в інтерв'ю hromadske.

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Журналіст видання зазначив, що відповідно до Конституції закон захищає приватну власність. Натомість колишній суддя згадав статтю 319 Конституції, згідно з якою "власність зобов’язує".

"Що власника у випадках і в порядку, встановлених законом, "можуть зобов'язати допустити до користування його майном інших осіб". Тобто у деяких ситуаціях можна вилучити власність — коли, приміром, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить", — зауважив Шишкін.

Він наголосив, що під час війни можливе адміністративне втручання в питання власності, оскільки це суспільна необхідність, що конституційно обґрунтовано.

В кого можуть мобілізувати авто на потреби ЗСУ

Правила щодо мобілізації транспортних засобів визначаються у пункті 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Таким чином, військово-транспортний обов'язок може застосовуватися до:

  • центральних та місцевих органів виконавчої влади;
  • інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
  • підприємств, установ та організацій;
  • залізниць;
  • портів, пристаней, аеропортів;
  • нафтобаз;
  • автозаправних станцій дорожнього господарства;
  • інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;
  • громадян, що є власниками транспортних засобів.

Нагадаємо, що нещодавно власників авто закликали з'явитися до ТЦК. Відомо, що мають намір заборонити громадянам, що ухиляються від військової служби, проводити перереєстрацію автомобілів без військового обліку.

ФОП
закон
ЗСУ
авто
військові
мобілізація
війна в Україні
війна

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