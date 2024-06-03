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Могут ли ТЦК направлять аспирантов на комиссию — комментарий юриста

3 июня 2024 14:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Аспирантов со справкой по ЕГЭБО не могут направлять на ВЛК
Аспиранты на занятиях. Фото: "Фокус"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Аспиранты, получающие образовательный уровень PhD, имеют право на отсрочку от мобилизации, но для этого должны получить в вузе справку из единой государственной электронной базы. С этой справкой ТЦК не имеет права отправлять военнообязанных аспирантов на военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

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Комментируя ситуацию по отсрочке для аспирантов, получающих образовательный уровень PhD, Юрий Айвазян подчеркнул, что в последнее время изменились правила получения этой отсрочки.

"Теперь нужно получать в высшем учебном заведении справку из ЕГЭБО (единой государственной электронной базы по вопросам образования. — Ред.)", — подчеркнул юрист.

Должны ли аспиранты проходить ВЛК

Получив такую справку, аспиранты должны предоставлять ее в те территориальные центры комплектования, где они состоят на учете.

"При подаче заявления об отсрочке с подтверждающим документом ТЦК не имеет права направлять таких военнообязанных на военно-врачебные комиссии", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество мужчин, желающих в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

Аспирант
ТЦК и СП
отсрочка
мобилизация
ВВК

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