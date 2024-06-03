Аспирантов со справкой по ЕГЭБО не могут направлять на ВЛК

Могут ли ТЦК направлять аспирантов на комиссию — комментарий юриста
Аспиранты, получающие образовательный уровень PhD, имеют право на отсрочку от мобилизации, но для этого должны получить в вузе справку из единой государственной электронной базы. С этой справкой ТЦК не имеет права отправлять военнообязанных аспирантов на военно-врачебную комиссию.
Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.
Какой документ должны получить аспиранты для отсрочки
Комментируя ситуацию по отсрочке для аспирантов, получающих образовательный уровень PhD, Юрий Айвазян подчеркнул, что в последнее время изменились правила получения этой отсрочки.
"Теперь нужно получать в высшем учебном заведении справку из ЕГЭБО (единой государственной электронной базы по вопросам образования. — Ред.)", — подчеркнул юрист.
Должны ли аспиранты проходить ВЛК
Получив такую справку, аспиранты должны предоставлять ее в те территориальные центры комплектования, где они состоят на учете.
"При подаче заявления об отсрочке с подтверждающим документом ТЦК не имеет права направлять таких военнообязанных на военно-врачебные комиссии", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество мужчин, желающих в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.
Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.
Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.
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