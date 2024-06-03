Аспірантів з довідкою з ЄДЕБО не можуть направляти на ВЛК

Аспіранти на заняттях. Фото: "Фокус"

Аспіранти, які здобувають освітній рівень PhD, мають право на відстрочку від мобілізації, але для цього мають отримати у виші довідку з єдиної державної електронної бази. З цією довідкою ТЦК не має права відправляти військовозобов’язаних аспірантів на військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Юрій Айвазян.

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Коментуючи ситуацію із відстрочки для аспірантів, які здобувають освітній рівень PhD, Юрій Айвазян наголосив, що останнім часом змінилися правила отримання цієї відстрочки.

"Тепер треба отримувати у вищому навчальному закладі довідку з ЄДЕБО (єдиної державної електронної бази з питань освіти. — Ред.)", — підкреслив юрист.

Чи мають аспіранти проходити ВЛК

Отримавши таку довідку, аспіранти мають надавати її до тих територіальних центрів комплектування, де вони перебувають на обліку.

"При подачі заяви про відстрочку з підтверджувальним документом ТЦК не має права направляти таких військовозобов’язаних на військово-лікарські комісії", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.