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Чи можуть ТЦК направляти аспірантів на комісію — коментар юриста

3 червня 2024 14:14
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Любомир Кучер
Редактор
Аспірантів з довідкою з ЄДЕБО не можуть направляти на ВЛК
Аспіранти на заняттях. Фото: "Фокус"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Аспіранти, які здобувають освітній рівень PhD, мають право на відстрочку від мобілізації, але для цього мають отримати у виші довідку з єдиної державної електронної бази. З цією довідкою ТЦК не має права відправляти військовозобов’язаних аспірантів на військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Юрій Айвазян.

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Який документ мають отримати аспіранти для відстрочки

Коментуючи ситуацію із відстрочки для аспірантів, які здобувають освітній рівень PhD, Юрій Айвазян наголосив, що останнім часом змінилися правила отримання цієї відстрочки.

"Тепер треба отримувати у вищому навчальному закладі довідку з ЄДЕБО (єдиної державної електронної бази з питань освіти. — Ред.)", — підкреслив юрист.

Чи мають аспіранти проходити ВЛК

Отримавши таку довідку, аспіранти мають надавати її до тих територіальних центрів комплектування, де вони перебувають на обліку.

"При подачі заяви про відстрочку з підтверджувальним документом ТЦК не має права направляти таких військовозобов’язаних на військово-лікарські комісії", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років  вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.

Аспірант
ТЦК та СП
відстрочка
мобілізація
ВЛК

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