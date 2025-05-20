Списанная техника от зарубежных партнеров — генерал-майор объяснил, насколько она эффективна на поле боя

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. Фото: gdb.rferl.org

Любой танк, у которого обученный экипаж, хорошее обеспечение и в районе работы есть система ПВО, может дать положительные результаты. Списанные танки, которые Украина получит от Австралии, также не являются исключением.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 мая, сообщил генерал-майор запаса ВСУ, первый заместитель Командующего Сил спецопераций ВСУ в 2016–2019 годах Сергей Кривонос.

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Списанная техника от зарубежных партнеров на фронте в Украине

Эксперт отметил, что любое оружие, которое идет на усиление ВСУ — это прекрасно. По его мнению, Австралия четко показала свою позицию, несмотря на недовольство Штатов, которые выступали против предоставления этих танков.

"Австралия также имеет рычаги влияния на принятие определенных решений США, потому что периодически корабли ВМС США заходят в порты Австралии для пополнения... Надо понимать, что США, хотя и торгуют оружием, не всегда могут решать, каким образом его использовать", — подчеркнул генерал-майор запаса ВСУ.

От Италии Украина тоже получит списанную технику: 400 гусеничных бронированных машин М-113. Они войдут в 11-й пакет военной помощи. По словам военного, немалое количество техники, которую поставляли Украине, особенно во время войны, была списанной, но ее использовали.

"Уровень эффективности этого оружия зависел от того, насколько четко мы могли его восстановить, потому что огромное количество техники, которую нам предоставили, осталась металлоломом. Ее не смогли восстановить. Определенное количество стало в строй и хорошо используется", — объяснил Сергей Кривонос.

Также он добавил, что иностранным партнерам проще отдать списанную технику Украине, чем утилизировать ее в своей стране. Они считают, что на полях боя утилизация будет абсолютно бесплатной.

Напомним, американские чиновники выразили сомнения относительно эффективности танков Abrams на фронте в Украине. Австралийская сторона же заявила, что техника уже в пути.

Также мы сообщали, что в этом году Бельгия предоставит Украине военную помощь на миллиард евро. В частности, речь идет о беспилотниках и системах ПВО.