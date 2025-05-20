Списана техніка від зарубіжних партнерів — генерал-майор пояснив, наскільки вона ефективна на полі бою

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос. Фото: gdb.rferl.org

Будь-який танк, в якого навчений екіпаж, добре забезпечення і в районі роботи є система ППО, може дати позитивні результати. Списані танки, які Україна отримає від Австралії, також не є винятком.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 19 травня, повідомив генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник Командувача Сил спецоперацій ЗСУ у 2016–2019 роках Сергій Кривонос.

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Експерт зазначив, що будь-яка зброя, яка йде на посилення ЗСУ — це чудово. На його думку, Австралія чітко показала свою позицію, попри невдоволення Штатів, які виступали проти надання цих танків.

"Австралія також має важелі впливу на прийняття певних рішень США, тому що періодично кораблі ВМС США заходять у порти Австралії для поповнення... Треба розуміти, що США, хоча й торгують зброєю, не завжди можуть вирішувати, яким чином її використовувати", — наголосив генерал-майор запасу ЗСУ.

Від Італії Україна теж отримає списану техніку: 400 гусеничних броньованих машин М-113. Вони ввійдуть до 11-го пакета військової допомоги. За словами військового, чимала кількість техніку, яку поставляли Україні, особливо під час війни, була списаною, але її використали.

"Рівень ефективності цієї зброї залежав від того, наскільки чітко ми могли її відновити, бо величезна кількість техніки, яку нам надали, залишилася металобрухтом. Її не змогли відновити. Певна кількість стала у стрій і добре використовується", — пояснив Сергій Кривонос.

Також він додав, що іноземним партнерам простіше віддати списану техніку Україні, ніж утилізувати її у своїй країні. Вони вважають, що на полях бою утилізація буде абсолютно безкоштовною.

Нагадаємо, американські посадовці висловили сумніви щодо ефективності танків Abrams на фронті в Україні. Австралійська сторона ж заявила, що техніка вже в дорозі.

Також ми повідомляли, що цьогоріч Бельгія надасть Україні військову допомогу на мільярд євро. Зокрема, йдеться про безпілотники та системи ППО.