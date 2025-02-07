По мнению Кита Келлога, сейчас Украина не может провести выборы из-за Конституции

Спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Фото: Reuters

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что во время войны Украина вполне имеет право не проводить выборы. Однако сами выборы являются признаком демократичности страны.

Об этом он заявил во время интервью каналу NewsMax.

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Почему выборы сейчас невозможны по мнению Келлога

Спецпредставитель Трампа отметил важность проведения выборов как ключевого элемента демократической системы. Однако он отметил, что хотя выборы во время военных действий могут быть расценены как признак устойчивости демократии, нынешняя ситуация в Украине не позволяет их организовывать из-за действующего законодательства.

"Украинцы не могут просто сейчас провести выборы, потому что это противоречит их Конституции. Они не должны их проводить до прекращения боевых действий, но мы достигнем момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", — заявил Келлог.

Он подчеркнул, что США ни в коем случае не желают отставки Владимира Зеленского, а скорее акцентируют на необходимости избирательного процесса, как важной составляющей демократического развития страны. Он также упомянул, что США имеют опыт проведения выборов во время военных конфликтов.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Украина должна провести выборы до конца этого года в случае прекращения огня.

А госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что пока такого запроса не поступало.