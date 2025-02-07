На думку Кіта Келлога, зараз Україна не може провести вибори через Конституцію

Спецпредставник по Україні Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що під час війни Україна цілком має права не проводити вибори. Проте самі вибори є ознакою демократичності країни.

Про це він заявив під час інтерв'ю каналу NewsMax.

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Спецпредставник Трампа наголосив на важливості проведення виборів як ключового елемента демократичної системи. Проте він зазначив, що хоча вибори під час воєнних дій можуть бути розцінені як ознака стійкості демократії, нинішня ситуація в України не дозволяє їх організовувати через чинне законодавство.

"Українці не можуть просто зараз провести вибори, тому що це суперечить їхній Конституції. Вони не мають їх проводити до припинення бойових дій, але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори. І це ознака здорової демократії", — заявив Келлог.

Він наголосив, що США в жодному разі не бажають відставки Володимира Зеленського, а скоріше акцентують на необхідності виборчого процесу, як важливої складової демократичного розвитку країни. Він також згадав, що США мають досвід проведення виборів під час воєнних конфліктів.

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна має провести вибори до кінця цього року у разі припинення вогню.

А пані посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що наразі такого запиту не надходило.