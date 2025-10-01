Видео
Главная Армия Дадут ли Штаты ракеты Tomahawk Украине — Бен Ходжес ответил

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 03:51
По мнению Бена Ходжеса, Украине действительно нужны эти ракеты, чтобы бить по штабам и НПЗ оккупантов РФ
Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес. Фото: Facebook Бена Ходжеса

Украина действительно может получить от США дальнобойные и высокоточные ракеты Tomahawk. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что это вполне реальный сценарий.

Об этом Ходжес заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на форуме по безопасности в Варшаве.

Читайте также:

Чем для Украины важны ракеты "Томагавк"

Ходжес, который сейчас возглавляет Кафедру стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики, отмечает, что для передачи ракет Tomahawk есть все шансы. Кроме того, он отметил, что это необходимо для уничтожения не только штабов армии РФ в тылу, но и для удара по экспортным возможностям и инфраструктуре РФ в сегменте торговли топливом.

"Это дальнобойное точное оружие с мощным ударом. Будь то "Томагавк" или другое оружие — важна способность уничтожить нефтегазовую инфраструктуру России, особенно экспортную. Это ключевое. И, конечно, дальнобойная точность важна для разрушения логистики и штабов российской армии", — отметил Ходжес.

Ранее о возможности передачи Украине ракет Tomahawk заявлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. Украина уже подала такой запрос и по словам Вэнса Штаты запрос сейчас рассматривают.

А Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп уже получил список вооружений, который нужен Украине. Речь идет об оружии на сумму в 90 миллиардов долларов.

США оружие ракеты война в Украине дальнобойное оружие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
