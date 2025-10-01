Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Чи дадуть Штати ракети Tomahawk Україні — Бен Годжес відповів

Чи дадуть Штати ракети Tomahawk Україні — Бен Годжес відповів

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 03:51
На думку Бена Годжеса, Україні дійсно потрібні ці ракети, щоб бити по штабах та НПЗ окупантів РФ
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: Facebook Бена Годжеса

Україна дійсно може отримати від США далекобійні та високоточні ракети Tomahawk. Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що це цілком реальний сценарій.

Про це Годжес заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на форумі з безпеки у Варшаві.

Реклама
Читайте також:

Чим для України важливі ракети "Томагавк"

Годжес, який зараз очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинґа в Центрі аналізу європейської політики, зазначає, що для передачі ракет Tomahawk є всі шанси. Крім того, він зазначив, що це необхідно для знищення не тільки штабів армії РФ у тилу, але й для удару по експортних можливостях та інфраструктурі РФ в сегменті торгівлі паливом.

"Це далекобійна точна зброя з потужним ударом. Чи то "Томагавк", чи інша зброя — важлива здатність знищити нафтогазову інфраструктуру Росії, особливо експортну. Це ключове. І, звісно, далекобійна точність важлива для руйнування логістики та штабів російської армії", — зазначив Годжес. 

Раніше про можливість передачі Україні ракет Tomahawk заявляв віцепрезидент США Джей Ді Венс. Україна вже подала такий запит і за словами Венса Штати запит зараз розглядають.

А Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп вже отримав список озброєнь, який потрібен Україні. Йдеться про зброю на суму у 90 мільярдів доларів.

США зброя ракети війна в Україні далекобійна зброя
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації