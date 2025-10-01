На думку Бена Годжеса, Україні дійсно потрібні ці ракети, щоб бити по штабах та НПЗ окупантів РФ

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: Facebook Бена Годжеса

Україна дійсно може отримати від США далекобійні та високоточні ракети Tomahawk. Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що це цілком реальний сценарій.

Про це Годжес заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на форумі з безпеки у Варшаві.

Годжес, який зараз очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинґа в Центрі аналізу європейської політики, зазначає, що для передачі ракет Tomahawk є всі шанси. Крім того, він зазначив, що це необхідно для знищення не тільки штабів армії РФ у тилу, але й для удару по експортних можливостях та інфраструктурі РФ в сегменті торгівлі паливом.

"Це далекобійна точна зброя з потужним ударом. Чи то "Томагавк", чи інша зброя — важлива здатність знищити нафтогазову інфраструктуру Росії, особливо експортну. Це ключове. І, звісно, далекобійна точність важлива для руйнування логістики та штабів російської армії", — зазначив Годжес.

Раніше про можливість передачі Україні ракет Tomahawk заявляв віцепрезидент США Джей Ді Венс. Україна вже подала такий запит і за словами Венса Штати запит зараз розглядають.

А Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп вже отримав список озброєнь, який потрібен Україні. Йдеться про зброю на суму у 90 мільярдів доларів.