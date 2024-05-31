Будут ли мобилизовать в ряды ВСУ священников

Священник из Прикарпатья (в центре) на войне. Фото: "АрміяInform"

В новом законе о мобилизации нет норм о священниках. Поэтому, скорее всего, вопрос о возможной мобилизации священнослужителей будет решаться в ручном режиме, что оставит пространство для манипуляций и давления.

Об этом рассказала эксперт Екатерина Щеткина, пишет "Зеркало недели".

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Действующее законодательство, в частности новый закон о мобилизации, не предусматривает для священнослужителей ни отсрочки от мобилизации, ни полной брони.

Потому, по словам Щеткиной, все эти вопросы, скорее всего, будут решаться в "ручном режиме".

"В каждом конкретном случае при согласовании с Минобороны (или СБУ) будут действовать механизмы, которые одним позволят получить отсрочку, другим — мобилизоваться в статусе некомбатанта, а кому-то даже такой роскоши не предоставят и отправят воевать на общих основаниях, несмотря на сан", — уверена экспертка.

Пространство для давления на церковь

Она подчеркнула, что этот процесс может стать удобным для различных манипуляций.

"Если можно испугать (или даже "наказать") повесткой за критическое высказывание, за несогласие с генеральной линией или просто с конкретным начальником (который, кстати, составляет списки на бронирование), то почему бы не применить этот механизм обеспечения лояльности по отношению к церкви?" — объяснила Екатерина Щеткина.

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