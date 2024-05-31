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Чи будуть мобілізувати до лав ЗСУ священників

31 травня 2024 15:39
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи будуть мобілізувати до лав ЗСУ священників
Священник з Прикарпаття (у центрі) на війні. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У новому законі про мобілізацію немає норм про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі, що залишить простір для маніпуляцій та тиску.

Про це розповіла експертка Катерина Щоткіна, пише "Дзеркало тижня".

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У законодавстві про священників нічого немає

Чинне законодавство, зокрема новий закон про мобілізацію, не передбачає для священнослужителів ні відстрочки від мобілізації, ні повної броні.

Тому, за словами Щоткіної, усі ці питання, скоріш за все, будуть вирішуватися у "ручному режимі".

"В кожному конкретному випадку під час погодження з Міноборони (або СБУ) діятимуть механізми, які одним дадуть змогу одержати відстрочку, іншим — мобілізуватися в статусі некомбатанта, а комусь навіть такої розкоші не нададуть і відправлять воювати на загальних підставах, незважаючи на сан", — упевнена експертка.

Простір для тиску на церкву

Вона наголосила, що цей процес може стати зручним для різноманітних маніпуляцій.

"Якщо можна налякати (або навіть "покарати") повісткою за критичне висловлювання, за незгоду з генеральною лінією або просто з конкретним начальником (який, до речі, складає списки на бронювання), то чому б не застосувати цього механізму забезпечення лояльності щодо церкви?" — пояснила Катерина Щоткіна.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

Додамо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

священики
ТЦК та СП
відстрочка
мобілізація
церква

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