Чи будуть мобілізувати до лав ЗСУ священників

Священник з Прикарпаття (у центрі) на війні. Фото: "АрміяInform"

У новому законі про мобілізацію немає норм про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі, що залишить простір для маніпуляцій та тиску.

Про це розповіла експертка Катерина Щоткіна, пише "Дзеркало тижня".

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Чинне законодавство, зокрема новий закон про мобілізацію, не передбачає для священнослужителів ні відстрочки від мобілізації, ні повної броні.

Тому, за словами Щоткіної, усі ці питання, скоріш за все, будуть вирішуватися у "ручному режимі".

"В кожному конкретному випадку під час погодження з Міноборони (або СБУ) діятимуть механізми, які одним дадуть змогу одержати відстрочку, іншим — мобілізуватися в статусі некомбатанта, а комусь навіть такої розкоші не нададуть і відправлять воювати на загальних підставах, незважаючи на сан", — упевнена експертка.

Простір для тиску на церкву

Вона наголосила, що цей процес може стати зручним для різноманітних маніпуляцій.

"Якщо можна налякати (або навіть "покарати") повісткою за критичне висловлювання, за незгоду з генеральною лінією або просто з конкретним начальником (який, до речі, складає списки на бронювання), то чому б не застосувати цього механізму забезпечення лояльності щодо церкви?" — пояснила Катерина Щоткіна.

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