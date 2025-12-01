Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Черниговщина потеряла тысячи бизнесов из-за войны, — Терехов

Черниговщина потеряла тысячи бизнесов из-за войны, — Терехов

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:25
Война в Украине — сколько бизнесов потеряла Черниговщина
Председатель АПГГ Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

С начала войны Черниговская область потеряла более 1,6 тысячи бизнесов. Несмотря на это люди хотят оставаться и работать в своих городах.

Об этом сообщил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько бизнесов потеряла Черниговщина из-за войны

Терехов рассказал, несмотря на то, что Черниговщина потеряла почти две тысячи бизнесов, люди все равно хотят оставаться в своих местах и работать там.

Кроме того, на 12,4% стало больше ФЛП - в регионе зарегистрировано 43 тысяч предпринимателей.

"Такие показатели свидетельствуют о несокрушимости и готовности людей восстанавливать свои громады", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, ранее Терехов назвал проблему, с которой столкнулся бизнес в Харькове. Сегодня в городе работают 127 тысяч предпринимателей.

В то же время в Минэкономики назвали шаги, которые делает государство для помощи прифронтовым громадам.

ФЛП Черниговская область Игорь Терехов бизнес война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации