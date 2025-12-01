Война в Украине — сколько бизнесов потеряла Черниговщина

Председатель АПГГ Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

С начала войны Черниговская область потеряла более 1,6 тысячи бизнесов. Несмотря на это люди хотят оставаться и работать в своих городах.

Об этом сообщил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", передает корреспондент Новини.LIVE.

Сколько бизнесов потеряла Черниговщина из-за войны

Терехов рассказал, несмотря на то, что Черниговщина потеряла почти две тысячи бизнесов, люди все равно хотят оставаться в своих местах и работать там.

Кроме того, на 12,4% стало больше ФЛП - в регионе зарегистрировано 43 тысяч предпринимателей.

"Такие показатели свидетельствуют о несокрушимости и готовности людей восстанавливать свои громады", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, ранее Терехов назвал проблему, с которой столкнулся бизнес в Харькове. Сегодня в городе работают 127 тысяч предпринимателей.

В то же время в Минэкономики назвали шаги, которые делает государство для помощи прифронтовым громадам.