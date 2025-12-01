Відео
Головна Армія Чернігівщина втратила тисячі бізнесів через війну, — Терехов

Чернігівщина втратила тисячі бізнесів через війну, — Терехов

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 15:25
Війна в Україні — скільки бізнесів втратила Чернігівщина
Голова АПМГ Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Від початку війни Чернігівська область втратила понад 1,6 тисячі бізнесів. Попри це люди хочуть залишатися та працювати у своїх містах.

Про це повідомив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", передає кореспондент Новини.LIVE

Скільки бізнесів втратила Чернігівщина через війну

Терехов розповів, попри те, що Чернігівщина втратила майже дві тисячі бізнесів, люди все одно хочуть залишатися у своїх місцях та працювати там. 

Крім того, на 12,4% побільшало ФОПів — в регіоні зареєстровано 43 тисяч підприємців. 

"Такі показники свідчать про незламність і готовність людей відновлювати свої громади", — підкреслив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше Терехов назвав проблему, з якою зіштовхнувся бізнес у Харкові. Сьогодні в місті працюють 127 тисяч підприємців. 

Водночас у Мінекономіки назвали кроки, які робить держава для допомоги прифронтовим громадам

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
