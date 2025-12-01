Війна в Україні — скільки бізнесів втратила Чернігівщина

Чернігівщина втратила тисячі бізнесів через війну, — Терехов
Від початку війни Чернігівська область втратила понад 1,6 тисячі бізнесів. Попри це люди хочуть залишатися та працювати у своїх містах.
Про це повідомив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", передає кореспондент Новини.LIVE.
Скільки бізнесів втратила Чернігівщина через війну
Терехов розповів, попри те, що Чернігівщина втратила майже дві тисячі бізнесів, люди все одно хочуть залишатися у своїх місцях та працювати там.
Крім того, на 12,4% побільшало ФОПів — в регіоні зареєстровано 43 тисяч підприємців.
"Такі показники свідчать про незламність і готовність людей відновлювати свої громади", — підкреслив Ігор Терехов.
Нагадаємо, раніше Терехов назвав проблему, з якою зіштовхнувся бізнес у Харкові. Сьогодні в місті працюють 127 тисяч підприємців.
Водночас у Мінекономіки назвали кроки, які робить держава для допомоги прифронтовим громадам.
Читайте Новини.LIVE!