В Telegram-боте была ошибка, которая позволила КГБ Беларуси поймать информатора, который сливал данные о перемещении сил РФ

Из-за ошибки в боте "Гаюн" в Беларуси задержали оппозиционера
Спецслужбы диктатора Лукашенко арестовали в Беларуси первого информатора, который сообщал в Telegram о перемещении российских военных по территории Беларуси. Речь идет об оппозиционном боте проекта "Беларускі гаюн".
Об аресте сообщает белорусский оппозиционный Telegram канал Digital Intelligence Team.
Как спецслужбы вышли на оппозиционера
Согласно сообщению, причиной утечки информации стала ошибка создателей бота, а именно основателя проекта, белорусского активиста Антона Матолько. В этом он сам признался в своем сообщении.
В боте не выставили запрет просматривать сообщения новыми участниками, поэтому спецслужбы Лукашенко смогли просматривать сообщения по старым ссылкам. К тому же в боте была функция сохранения ID-номер пользователей при обратной связи. Как известно, каждый пользователь при регистрации получит уникальный ID, который остается неизменным сколько бы раз вы не меняли свой никнейм.
В проекте не могут точно назвать, сколько персональных данных информаторов и оппозиционеров теперь известно спецслужбам Лукашенко из-за ошибки в боте.
Кого задержали
Задержанным оказался Максим Никитенко, 42 года, уроженец Мозыря. В последние годы он работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. У него есть жена и двое детей.
Что делать, если подобные боты были взломаны спецслужбами
В Digital Intelligence Team напоминают, что этот случай лишний раз подтверждает важность соблюдения цифровой безопасности в тоталитарных государствах, как со стороны пользователей, так и со стороны организаторов оппозиционных ботов. Если вы обращались в бота или писали с личных учетных записей, вы под угрозой.
Если вы в Беларуси или на временно оккупированных территориях Украины, то срочно пересмотрите свою цифровую безопасность. Удалите старые учетные записи с помощью следующей инструкции. Очистите переписку, измените конфиденциальность. Меняйте Telegram-аккаунты хотя бы раз в год с помощью надежных сервисов регистрации виртуальных номеров, например такого.
Напомним, диктатор Лукашенко недавно заявил, что Украина и Россия - средний и старший братья. Кроме того, добавил, что якобы только Беларусь под его руководством может гарантировать безопасность Украине.
Также стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию по выборам в Беларуси. В ней указано, что оснований признавать легитимность Александра Лукашенко президентом нет.
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