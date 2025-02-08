В Telegram-боте была ошибка, которая позволила КГБ Беларуси поймать информатора, который сливал данные о перемещении сил РФ

Боец ОМОН в Белоруссии. Иллюстративная фотография: росСМИ

Спецслужбы диктатора Лукашенко арестовали в Беларуси первого информатора, который сообщал в Telegram о перемещении российских военных по территории Беларуси. Речь идет об оппозиционном боте проекта "Беларускі гаюн".

Об аресте сообщает белорусский оппозиционный Telegram канал Digital Intelligence Team.

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Согласно сообщению, причиной утечки информации стала ошибка создателей бота, а именно основателя проекта, белорусского активиста Антона Матолько. В этом он сам признался в своем сообщении.

В боте не выставили запрет просматривать сообщения новыми участниками, поэтому спецслужбы Лукашенко смогли просматривать сообщения по старым ссылкам. К тому же в боте была функция сохранения ID-номер пользователей при обратной связи. Как известно, каждый пользователь при регистрации получит уникальный ID, который остается неизменным сколько бы раз вы не меняли свой никнейм.

В проекте не могут точно назвать, сколько персональных данных информаторов и оппозиционеров теперь известно спецслужбам Лукашенко из-за ошибки в боте.

Кого задержали

Задержанным оказался Максим Никитенко, 42 года, уроженец Мозыря. В последние годы он работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. У него есть жена и двое детей.

Арестованный белорусский оппозиционер Максим Никитенко. Фото: Digital Intelligence Team

Что делать, если подобные боты были взломаны спецслужбами

В Digital Intelligence Team напоминают, что этот случай лишний раз подтверждает важность соблюдения цифровой безопасности в тоталитарных государствах, как со стороны пользователей, так и со стороны организаторов оппозиционных ботов. Если вы обращались в бота или писали с личных учетных записей, вы под угрозой.

Если вы в Беларуси или на временно оккупированных территориях Украины, то срочно пересмотрите свою цифровую безопасность. Удалите старые учетные записи с помощью следующей инструкции. Очистите переписку, измените конфиденциальность. Меняйте Telegram-аккаунты хотя бы раз в год с помощью надежных сервисов регистрации виртуальных номеров, например такого.

Напомним, диктатор Лукашенко недавно заявил, что Украина и Россия - средний и старший братья. Кроме того, добавил, что якобы только Беларусь под его руководством может гарантировать безопасность Украине.

Также стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию по выборам в Беларуси. В ней указано, что оснований признавать легитимность Александра Лукашенко президентом нет.